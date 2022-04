Πολιτική

Σκρέκας για Gazprom: πληρωμή χωρίς παραβίαση των κυρώσεων

Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενεργείας της ΕΕ θα αποφασιστεί πως θα πληρώνεται πλέον η εταιρεία για το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως δήλωσε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο συμβούλιο υπουργών Ενεργείας την Δευτέρα θα αποφασίσει η Ευρώπη πώς θα πληρώνει στο εξής την Gazprom για το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκρέκας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα πληρώσει την Gazprom με έναν τρόπο που δεν θα παραβιάζονται οι κυρώσεις και θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλειας της χώρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, η χώρα μας θα πληρώσει στις 20 Μαΐου τα φορτία που παρέλαβε για τον προηγούμενο μηνά και εξήγησε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου φτάνει το 50% και μερικές φορές το ξεπερνά.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Μέσα σε ένα μήνα, τόνισε, θα έχουμε μια νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα, ενώ με τη νέα εγκατάσταση υγροποιημένου αεριού στην Αλεξανδρούπολη το 2023 μπορούμε να πούμε ότι θα ανεξαρτητοποιηθούμε πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», τόνισε και σχολίασε ότι μετά τη μεταναστευτική και την υγειονομική κρίση έχουμε την ενεργειακή κρίση.

