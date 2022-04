Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Η μάσκα ίσως διατηρηθεί στους εσωτερικούς χώρους

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για την άρση μέτρων και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικών κατάργηση και στην υποχρεώση για χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.

Υποχρεωτική θα παραμείνει η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους τουλάχιστον για ολόκληρο τον Μάιο ενώ η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα κρίνει τις αποφάσεις από Ιούνιο και μετά, δήλωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης

«Δεν το ξέρουμε (πότε θα καταργηθεί η μάσκα). Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό που λέμε, είναι ότι για το Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα και από εκεί και πέρα βάσει της υγειονομικής εικόνας της χώρας θα αποφασιστεί τι θα γίνει από τον Ιούνιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός είχε ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου πως από την 1η Ιουνίου οι μάσκες δεν θα είναι υποχρεωτικές στους εσωτερικούς χώρους, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Ωστόσο, δεν οι εν λόγω εξαιρέσεις δεν είχαν διευκρινιστεί.

Ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε το σχέδιο της κυβέρνησης για χαλάρωση των μέτρων από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου, το οποίο θα προσδιοριστεί με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, μετά από εισήγηση της επιτροπής που συνεδριάζει σήμερα.

Ορισμένα μέτρα, τόνισε ο κ. Πλεύρης θα ανασταλούν όπως η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης εμβολιασμού οριζόντια στον πληθυσμό από το φθινόπωρο, ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι πρόκειται για ένα αμιγώς επιστημονικό θέμα για το οποίο θα απαντήσει το ECDC.

Εξήγησε ότι στόχος είναι ένα ετήσιο μονοδοσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ωστόσο εάν δεν έχει παρασκευαστεί εγκαίρως από τις εταιρίες ενδέχεται να χρειαστεί μια ενισχυτική δόση.

