Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: Τι λέει φίλος του για την κυκλοφορία του νέου του βίντεο κλιπ στο YouTube

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "Είμαι εδώ" "ανέβηκε" στο διαδίκτυο στις 18 Απριλίου.

Την ώρα που οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας είναι ραγδαίες και η Ρούλα Πισπιρίγκου κατηγορείται για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, ο Μάνος Δασκαλάκης φαίνεται να προμοτάρει νέο τραγούδι.

Το συγκεκριμένο τραγούδι «ανέβηκε» στο διαδίκτυο στις 18 Απριλίου 2022, δημιουργώντας αίσθηση και συγκεντρώνοντας αρνητικά σχόλια.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Εθνική Οδός - Τροχαίο: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στην ΛΕΑ

Ενδοσχολική βία: Οι αιτίες, οι μορφές και ο... ρόλος της πανδημίας