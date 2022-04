Life

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το εξώδικο στο “Πρωινό” και η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Τι υποστηρίζουν η μητέρα και η αδελφή της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, σχετικά με αναφορές της εκπομπής και τι απαντά ο παρουσιαστής.

Εξώδικο από τη μητέρα και την αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου δέχθηκε η εκπομπή «Το Πρωινό», όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως χθες η εκπομπή του ΑΝΤ1 δέχθηκε εξώδικο από την Ελένη Λεγάτου και από την Δήμητρα Πισπιρίγκου, οι οποίες είναι η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, υποστηρίζοντας πως ενεργούν και εξ ονόματος της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου.

Ο δικηγόρος, Όθωνας Παπαδόπουλος, ζητάει με την εξώδικη διαμαρτυρία «να σταματήσουν οι μεταδόσεις ανώνυμων μαρτυριών, που αφορούν ψευδή περιστατικά και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την πλευρά της 33χρονης κατηγορουμένης για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας».

Παράλληλα, η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου έδωσε στην εκπομπή μια προθεσμία 5 ημερών για να γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία ταυτότητας των μαρτύρων, καθώς και ζήτησε να γίνει δημοσιοποίηση του εξωδίκου στον αέρα του «Πρωινού».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας διάβασε κάποιες από τις μαρτυρίες που ενόχλησαν ιδιαίτερα την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμά από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

