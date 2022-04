Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης τέλος

Από πότε καταργείται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης. Τι θα γίνει με τις μάσκες.

Την κατάργηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης για την είσοδο πολιτών στη χώρα από την 1η Μαΐου εισηγήθηκε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Στην επιτροπή συζητήθηκαν και τα πρωτόκολλα βάση των οποίων θα αρθούν τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν στις έξι το απόγευμα στην ενημέρωση από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα και τον καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη.

Η επιτροπή θα εξετάσει ξανά το θέμα της μάσκας και αργότερα θα συζητηθεί τι θα γίνει από την 1η Ιουνίου.

