Σεισμός στην Κρήτη

Νυχτερινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Κρήτη αναστάτωσε τους κατοίκους.

Με μία ασθενής σεισμική δόνηση "επισκέφηκε" ο Εγκέλαδος την Κρήτη.

Συγκεκριμένα ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:34 και είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο δόνηση σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο 27 χιλιομέτρα Νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και το εστιακό του βάθος ήταν 16.3 χιλιόμετρα σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

