Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Η γυναίκα μου πέθανε στα χέρια μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε για την αγαπημένη του σύζυγο που έφυγε από την ζωή. Τι είπε για την καριέρα του και τις δυσκολίες με τον πατέρα του.



Ο Γιάννης Βογιατζής βρέθηκε «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια συγκλονιστική συνέντευξη για την ζωή του και την καλλιτεχνική του πορεία.

Ο κορυφαίος ηθοποιός μίλησε για τις σημαντικές στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.



Μάλιστα, ο Γιάννης Βογιατζής συγκλόνισε με την περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του. Αποκάλυψε ότι πέθανε στα χέρια του και εκείνος το ίδιο βράδυ έπαιξε στην παράσταση στο θέατρο.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Βογιατζής τόνισε πως «ευτύχησα να έχω μία πολύ σπουδαία οικογένεια. Και από πατέρα και από μητέρα. Και από τον αδελφό μου τον Γιώργο, τον οποίο χάσαμε πολύ νωρίς. Ήμουν ευτυχισμένος».

«Η σύζυγός μου πέθανε στα χέρια μου. Κυριολεκτικά. Έκανα πρόβα και έκανα και παράσταση την ίδια ημέρα. Ήξερα ότι αυτό θα ήθελε. Για εμένα. Με στήριζε πάντα. Αν δεν είχα αυτήν την γυναίκα ίσως να μην είχα και αυτήν, την όποια, καριέρα έκανα. Της την προσφέρω με όλη μου την αγάπη και όλο τον σεβασμό στο όνομά της. Υπήρξε μία κυρία ανεπανάληπτη. Όταν λέμε Κυρία εννοούμε αυτήν την κυρία. Θα υπάρχουν εκατομμύρια άλλες κυρίες. Αλλά εγώ μία γνώρισα και μία λάτρεψα» ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του Γιάννη Βογιατζή για τη σύζυγό του.

Μάλιστα ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μαυρικίου αποκάλυψε ότι τη μέρα της κηδείας της εκείνος έπαιξε κανονικά. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μετά από πολλές δεκαετίες και γάμου αλλά μόνο λίγες ώρες μετά που κήδεψε τη σύζυγό του είπε “θα παίξω απόψε στο θεάτρο γιατί η Βασιλική δεν θα μου το συγχωρούσε ποτέ”» είπε ο σκηνοθέτης.





"Ο πατέρας μου με αρνήθηκε σαν ηθοποιό" Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε από την οικογένειά του όταν αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Τις ίδιες δυσκολίες αντιμετώπισε και ο ξάδελφός του, ο Γιάννης Βογιατζής ο τραγουδιστής, με τον οποίο είναι πρώτα ξαδέλφια. «Ο πατέρας μου άργησε πολλά χρόνια να έρθει να με δει στο θέατρο. Με αρνήθηκε σαν ηθοποιό. Ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τον ρώταγαν και για τον εξάδελφό μου, τον Γιάννη Βογιατζή και αρνείτο ότι είχε σχέση και με τους δύο. Ο Γιάννης ήταν ανιψιός και πνευματικός του γιος αφού τον είχε βαφτίσει και είχε παντρέψει τον πατέρα του. Εγώ όταν βρισκόμουν στην Αθήνα στο σπίτι του κοιμόμουν. Τι ωραία τραγουδούσε ο θείος μου ο Χρήστος και η μητέρα του, η θεία μου η Νίκη! Την παλιά εποχή, ήταν κάτι πολύ κακό να τραγουδάς και να παίζεις θέατρο εξαιτίας των μπουλουκιών που πηγαίναν στην επαρχία και ξελόγιαζαν τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν είχαν καλή φήμη οι ηθοποιοί. Η γιαγιά μου όταν της είπαν να ακούσει τον εγγονό της να τραγουδάει έβαλε τα ραδιόφωνα σε κασέλες και δεν τα έβγαλε ποτέ» είπε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα: To σημείο “μηδέν” και οι σκέψεις για αυτοκτονία (βίντεο) Παπαδόπουλος: Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έδωσε εντολή για σβήσιμο αρχείων από υπολογιστή ΔΕΔΔΗΕ - νυχτερινό τιμολόγιο: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο