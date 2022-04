Πολιτισμός

Ο Γιάννης Βογιατζής... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο σπουδαίος ηθοποιός με την διαδρομή δεκαετιών σε κινηματογράφο και θέατρο, μιλά για όλους και για όλα.

Την Πέμπτη 28 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Βογιατζή.

Ο κορυφαίος ηθοποιός θυμάται σημαντικές στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, παρά την αντίδραση του πατέρα του.

Η συνάντηση του με τον Δημήτρη Χορν και η στιγμή που βρέθηκε στο Εθνικό Θέατρο.

Ο Γιάννης Βογιατζής αφηγείται άγνωστα περιστατικά από τα παρασκήνια και μιλά για την πιο δύσκολη παράσταση της ζωής του.

Ο ρόλος του ως «Μικές», ως «Λαλάκης» και οι δεκάδες ταινίες που άφησαν εποχή.

Την Πέμπτη 28 Απριλίου, στις 24:00, ο Γιάννης Βογιατζής μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

