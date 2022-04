Κοινωνία

Ο Σαϊντού Καμαρά παραμένει στην Ελλάδα

Δεκτή έγινε σήμερα από τη δευτεροβάθμια Αρχή Προσφυγών η αίτηση ασύλου του Σαϊντού Καμαρά, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έτσι το παιδί παραμένει στην Ελλάδα

Το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, που συμμετείχε στη φετινή μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με το σχολείο του είχε προκαλέσει συγκίνηση στο πανελλήνιο..

Ο μαθητής από τη Γουϊνέα κινδύνευε με απέλαση μετά την ενηλικίωσή του. Η υπόθεσή του είχε κινητοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να μην ανακοπεί η διαδικασία ενσωμάτωσής του στην ελληνική κοινωνία, η οποία περιγράφεται ως «υποδειγματική» από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του σχολείου του, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο μαθητής από τη Γουινέα κινδύνευε με απέλαση, αφού είχε λάβει την υποστήριξη του σχολείου του, είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τα αρμόδια όργανα της ελληνικής Πολιτείας ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του μαθητή Σαϊντού Καμαρά, ο οποίος μετέχει της ελληνικής παιδείας, να γίνει η Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Η Ελλάδα είναι μια χώρα δικαίου και ανθρωπισμού».

Αυτά, αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχετικά με την απόφαση της Αρχής Προσφυγών για τον μαθητή Σαϊντού Καμαρά.

Σε δήλωση του Τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Ψυχογιού, αναφέρεται «Ο Σαϊντού δικαιώθηκε, το κίνημα αλληλεγγύης νίκησε. Νίκη μικρή αλλά συμβολική. Αγωνιζόμαστε μέσα και έξω από τη Βουλή για χιλιάδες σαν κι αυτόν που ζουν με την αγωνία για το αύριο, αόρατοι στις γκρίζες ζώνες της κυβέρνησης. Για κοινωνίες συνοχής, για κόσμους που χωρούν πολλούς κόσμους».

