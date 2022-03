Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σαϊντού: Ελπίζω να κάνεις την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα σου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριστούχος μαθητής απειλείται με απέλαση. Προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την "Οδύσσεια" του ασυνόδευτου προσφυγόπουλου.

Το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη επισκέφτηκε σήμερα ο Σαϊντού Καμαρά από τη Γουινέα, ο οποίος φοιτά τα τελευταία χρόνια στο 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου Αττικής, ενώ απειλείται με απέλαση από την Ελλάδα σε λίγες ημέρες, εξαιτίας της ενηλικίωσής του.

Ο πρωθυπουργός έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την «Οδύσσεια» του ασυνόδευτου προσφυγόπουλου, που συμμετείχε στη φετινή μαθητική παρέλαση και τον ενημέρωσε για τις κινήσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση του φακέλου του με υλικό σχετικά με τη συμμετοχή και την απόδοσή του στο σχολικό περιβάλλον με βάση τις εισηγήσεις του Τμήματος Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2019.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία του, η Απόφαση της Αρχής Προσφυγών να είναι τέτοια που θα επιτρέψει στον Σαϊντού Καμαρά να κάνει την Ελλάδα τη δεύτερη πατρίδα του.

Ο Σαϊντού Καμαρά ήταν ένα από τα χιλιάδες ανήλικα προσφυγόπουλα που έφτασε στην Ελλάδα.

Ο Σαϊντού είναι εγγεγραμμένος στο 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου και η απόφαση για απέλαση έφερε θύελλα αντιδράσεων σε όσους των γνώριζαν που πλέον προσπαθούν για να μείνει στην Ελλάδα.

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τον αριστούχο μαθητή

Τροπολογία υπέρ του μαθητή Σαϊντού Καμαρά κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας την επαναφορά συγκεκριμένων διατάξεων που είχε καταργήσει στο παρελθόν η ΝΔ με αποτέλεσμα να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην ίδια την ουσία του κράτους δικαίου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ζητούν από τη ΝΔ να πάρει συγκεκριμένη θέση στο ζήτημα του μαθητή Σαϊντού Καμαρά και εκατοντάδων άλλων που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, διαφορετικά ο τρόπος που πολιτεύεται πάνω σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία θα είναι υποκριτικός.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει να επανέλθει η δυνατότητα των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών να παραπέμψουν προς εξέταση στις αρμόδιες αρχές μια αίτηση διεθνούς προστασίας, όταν αυτή απορρίπτεται, αλλά η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τη χορήγηση αδείας διαμονής στη χώρα.

Με την τροπολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνεται η επαναφορά διατάξεων με συγκεκριμένες βελτιώσεις ώστε να συντάσσονται με τις πιο σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Σε κοινή Δήλωση των Γιώργου Καμίνη και Χαράς Κεφαλίδου, υπεύθυνων ΚΤΕ Μετανάστευσης και Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται «για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση θυσιάζει την ουσία για την επικοινωνία. Η Αρχή Προσφυγών είναι ανεξάρτητο όργανο. Οι, έστω και έμμεσες, παραινέσεις προς αυτήν θιγούν το κύρος και την ανεξαρτησία της Η αρμοδιότητα της κυβέρνησης είναι να προτείνει λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό οφείλει να κάνει και τώρα, στο πνεύμα του ν. 3838/2010».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Χαιρετίζουμε το κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης που ξεδιπλώθηκε από τους ίδιους τους συμμαθητές και τους δασκάλους του Σαϊντού για τα δικαιώματά του, όπως και για τα δικαιώματα όλων των Σαϊντού αυτού του κόσμου, κόντρα στο ρατσιστικό δηλητήριο και τις ξενοφοβικές αντιλήψεις. Το όψιμο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, όπως και του Υπουργείου Παιδείας, για το δίκαιο αίτημα της χορήγησης ασύλου στο ασυνόδευτο προσφυγόπουλο Σαϊντού Καμαρά, είναι υποκριτικό. Προσπαθούν να παρουσιάσουν την ιστορία του Σαϊντού σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό και μεταθέτουν την ευθύνη στην Αρχή Προσφυγών, “με την ευχή” να εκδώσει απόφαση “τέτοια που θα επιτρέψει στον Σαϊντού Καμαρά να κάνει την Ελλάδα τη δεύτερη πατρίδα του”! Πρόκειται, μάλιστα, για την ίδια κυβέρνηση που προωθεί το απαράδεκτο "καθεστώς υπό ανοχή παραμονής" (δηλαδή άμεση απέλαση μετά από την ενηλικίωση) με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Καμιά κουβέντα βέβαια δεν ακούστηκε για τα συνολικότερα προβλήματα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, για την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας τους με την ευθύνη του κράτους, για μέτρα ουσιαστικής ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τάξεις υποδοχής, βιβλία κ.ά., για αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την οικογενειακή επανένωση και την επιτροπεία, για τον συχνό εγκλωβισμό τους σε ακατάλληλες δομές, για την υποστελέχωση όλων των σχετικών κρατικών υπηρεσιών και την ανάθεση της προστασίας των προσφύγων και των παιδιών σε ΜΚΟ με τις κάθε είδους παχυλές χρηματοδοτήσεις. Καμιά κουβέντα δηλαδή, για τη συνολικότερη κατάσταση, που φέρει τη σφραγίδα τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του Σαϊντού Καμαρά για την απόδοση ασύλου. Διεκδικούμε την προστασία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων, τη στήριξη για την ουσιαστική ένταξη τους μετά από την ενηλικίωση σε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, Εργασία, Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια, με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ. Να δοθεί άσυλο σε όλους τους ασυνόδευτους ανήλικους και να σταματήσουν οι απελάσεις λόγω της ενηλικίωσής τους».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, σημειώνεται πως «η περίπτωση του μαθητή Σαϊντού Καμαρά μας έχει συγκλονίσει όλες και όλους. Πέρα όμως από την αυτονόητη ανάκληση της απέλασης του από την χώρα μας, η υπόθεση του πρέπει να γίνει η αρχή του τέλους των μισανθρωπικών πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση σε βάρος των προσφυγόπουλων και ευρύτερα των προσφύγων και μεταναστών. Δεν αρκεί η υποκριτική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η υπόθεση θα λάβει σωστή τροπή για τον Σαϊντού Καμαρά, όταν παράλληλα μια σειρά από άλλα προσφυγόπουλα, αλλά και πρόσφυγες και μετανάστες, απελαύνονται ή επαναπροωθούνται νόμιμα ή παράνομα. Δεν αρκεί να ανακληθεί η απαράδεκτη και άδικη απόφαση απέλασης σε βάρος του Σαϊντού Καμαρά, όταν η Κυβέρνηση ταυτόχρονα κάνει τον βίο αβίωτο σε κάθε Σαϊντού Καμαρά με αδιανόητους όρους για τη χορήγηση ασύλου, άδειας παραμονής και εργασίας ή ακόμα χειρότερα πολιτογράφησης. Η απόφαση σε βάρος του αριστούχου μαθητή από τη Γουινέα πρέπει να ανακληθεί πάραυτα, ταυτόχρονα όμως πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, με τον Σαϊντού, να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη μεταχείριση κατατρεγμένων ανθρώπων».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Κολωνός: μασκοφόρος προσπάθησε να βιάσει υπερήλικη... στον δρόμο!

Καιρός: Σκόνη “σκεπάζει” τη χώρα - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο