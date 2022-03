Πολιτισμός

Σαϊντού: Ο αριστούχος που κινδυνεύει με απέλαση, μετά την παρέλαση (εικόνες)

Ποιος είναι ο αριστούχος πρόσφυγας που κινδυνεύει με απέλαση. Πώς κατάφερε να φτάσει στη χώρα μας

Ο Σαϊντού Καμαρά ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας, όταν ήταν ανήλικος, φέρεται να εντάχθηκε γρήγορα στην ελληνική κοινωνία και να αρίστευσε στο σχολείο, όμως μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου πρόκειται να απελαθεί, καθώς δεν τηρεί τα κριτήρια για ανανέωση της άδειας παραμονής.

Το 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου στο οποίο πηγαίνει ο Σαϊντού, έχει κινητοποιηθεί για τον νεαρό πρόσφυγα και τονίζει πως «πρόκειται να απελαθεί ένα λαμπρό παράδειγμα ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σαϊντού Καμαρά ήρθε στην Ελλάδα μόνος του το Νοέμβριο του 2019 σε ηλικία 16 ετών και αρχικά έμεινε για ενάμιση χρόνο σε δομή ημιαυτόνομης/εποπτευόμενης διαβίωσης της International Rescue Committee (IRC) Hellas.

Μόλις εγκαταστάθηκε στη χώρα, άρχισε να πηγαίνει στο 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου και να περνάει με επιτυχία τις τάξεις, αριστεύοντας στα μαθήματα και βρήκε νέα στέγη σε διαμέρισμα για άτομα άνω των 18 ετών.

Παρόλα αυτά, τον Δεκέμβριο έλαβε απορριπτική απόφαση στην αίτηση ασύλου που είχε υποβάλλει με αποτέλεσμα να πρέπει να εγκαταλείψει αναγκαστικά τη χώρα, κάτι που πρόκειται να γίνει μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Οι αντιδράσεις για την επερχόμενη απέλαση του Σαϊντού Καμαρά είναι έντονες, με το 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου να απευθύνει μέσω των social media έκκληση ευαισθητοποίησης για την περίπτωση του νεαρού πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στο Facebook, αναφέρει το εξής:

«Οι μαθήτριες και οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου «Τάκης Ζενέτος» απευθύνουμε έκκληση για την έγκριση της αίτησης διεθνούς προστασίας του συμμαθητή και φίλου μας, του μαθητή και γιου μας Σαϊντού Καμαρά, η οποία θα συζητηθεί σε β΄ βαθμό σε λίγες ημέρες.

Ο Σαϊντού, θύμα διακρίσεων και ακραίας πενίας στη χώρα του, τη Γουινέα, λίγο μετά τη συμπλήρωση των δεκατεσσάρων χρόνων του, αναζητώντας ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση, αποτόλμησε μόνος, χωρίς συγγενείς ή στηρίγματα στο εξωτερικό, το μεγάλο ταξίδι φυγής που τον έφερε ως τη χώρα μας, ταξίδι που κανείς έφηβος δεν επιχειρεί αν δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ίδια του η ζωή.

Στο σχολείο μας ήρθε πριν από τρία χρόνια ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μόχθησε σκληρά να μάθει τη γλώσσα και να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον, άδραξε κάθε μορφωτική ευκαιρία, πέρασε με επιτυχία τις τάξεις, ολοκληρώνει σε λίγους μήνες το Λύκειο, κυνηγώντας το όνειρό του για πνευματική πρόοδο και προσωπική καλλιέργεια.

Το σημαντικότερο έκανε φίλους, φίλους ζωής, συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στη δομή φιλοξενίας, που τον περιέβαλαν με την αγάπη και την αλληλεγγύη τους. Και μπορεί να ονειρεύεται! Να ονειρεύεται σπουδές στην Ελλάδα, δουλειά και προσωπική εξέλιξη στην Ελλάδα, προκοπή στην Ελλάδα, κοντά στους φίλους του που τον στήριξαν και τους στήριξε. Ο Σαϊντού ρίζωσε εδώ, είναι κομμάτι από τη σάρκα μας, συμμέτοχος σε κάθε μας δραστηριότητα, μέλος αναπόσπαστο της σχολικής κοινότητας και της γειτονιάς μας!

Απορριπτική απόφαση στην αίτησή του συνεπάγεται προφανή κίνδυνο ζωής, βίαιη διακοπή της επιτυχημένης ένταξης του στην ελληνική κοινωνία, αναίρεση της σκληρής προσπάθειας που έχει καταβάλει για την επούλωση των τραυμάτων του παρελθόντος, ακύρωση της επίμοχθης προσπάθειας για μόρφωση!

Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν να εγκριθεί η αίτηση του Σαϊντού και να παραμείνει στη χώρα μας. Κοντά μας! Για να συνεχίσει να ονειρεύεται!».

Με πρωτοβουλία των τομεαρχών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Ψυχογιού και Νίκου Φίλη και τις υπογραφές 25 ακόμη βουλευτών κατατέθηκε, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορά για την περίπτωση του νεαρού μαθητή Σαϊντού Καμαρά, αναφέροντας τα εξής:

"Ο Σαϊντού δεν είχε την «τύχη» να γεννηθεί στην Ευρώπη, δεν κατάφερε να φτάσει στο NBA, είχε όμως την (πραγματική) τύχη να βρεθεί σε μια γειτονιά, να πάει σε ένα σχολείο που τον αγκάλιασαν γι’ αυτό ακριβώς που ήταν. Ένα παιδί που έψαχνε τρόπο να σώσει τη ζωή του. Σε λίγες ημέρες η Επιτροπή Προσφυγών θα κρίνει σε δεύτερο βαθμό το αίτημά του για άσυλο. Δίπλα του στέκεται το σχολείο του σύσσωμο, ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Γονέων και το Δεκαπενταμελές των μαθητών, του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου, αλλά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου. Θέλουν το παιδί να μείνει κοντά τους, να συνεχίσουν να είναι το στήριγμα που δεν είχε στη ζωή του. Παράλληλα δίνουν, όλοι μαζί, ένα πολύ σοβαρό μάθημα σε όλους μας για τη σημασία που έχει η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες στη διαδικασία ένταξης, για παιδιά όπως ο Σαϊντού, που μετά από τόσες δυσκολίες και χωρίς την οικογένειά του δίπλα του, κατάφερε να γίνει μέρος της ελληνικής παιδείας, της γλώσσας και της κοινωνίας μας.

Οι πρόσφυγες και οι κατατρεγμένοι είναι το ίδιο απ’ όπου κι αν προέρχονται, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, δεν διακρίνουμε τους ανθρώπους από το χρώμα του δέρματος, ή απ’ ότι άλλο στο μυαλό κάποιων διαχωρίζει τους πρόσφυγες σε πραγματικούς και μη, σε ανθρώπους με περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα. Η ιδεοληπτική εμμονή και η ρητορική της κυβέρνησης, αλλά και οι πολύ σοβαρές περικοπές στην παροχή ασύλου ακόμα και στην άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους σε περιπτώσεις όπως του Σαϊντού, όπου διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τη χώρα, δεν μπορούν να «κόψουν» τα όνειρά του και την αγκαλιά της κοινωνίας της περιοχής που δείχνει το δρόμο. Η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά θα νικήσουν! #Ο_Saidu_μένει_εδώ"

