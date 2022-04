Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μονακό: Αλλάζει ώρα ο “τελικός”

Άλλαξε ώρα η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μονακό στο ΣΕΦ, που θα κρίνει την πρόκριση στο final four της Euroleague.



Μετατέθηκε κατά μισή ώρα η έναρξη του 5ου αγώνα πλέι οφ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη (4/5), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Συγκεκριμένα, το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 21:30, αντί στις 21:00, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Μετά την ήττα με 78-77 στο Μονακό χθες (29/4), ο Ολυμπιακός δίνει «τελικό» με τους Μονεγάσκους, αφού έχει μία τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα έδρας που απέκτησε ως 2ος στην κανονική περίοδο και να προκριθεί έναντι της πρωτάρας σε Euroleague και πλέι οφ Μονακό, στο Βελιγράδι το τριήμερο 19-21 Μαϊου.

Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο και το sold out θεωρείται... δεδομένο. Εντός της ημέρας, αναμένεται σχετική ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τη διάθεση των εισιτηρίων.

