Euroleague - Ολυμπιακός: Η πρόκριση περνάει από το... ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την Τετάρτη,, όταν θα υποδεχτεί τους Μονεγάσκους για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Βελιγράδι



Πέντε χρόνια χρειάστηκε να περιμένει ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει στο φάιναλ φορ της Euroleague και μετά το 2-2 της Μονακό στη σειρά των πλέι οφ, στο Game 4, θα πρέπει σίγουρα να περιμένει μέχρι και την Τετάρτη (4/5), όταν θα υποδεχτεί τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Βελιγράδι (19-21 Μαΐου).

Ένα υψηλού επιπέδου και επιθετικό παιχνίδι πρόσφεραν οι δύο ομάδες που κρίθηκε σε ένα τρίποντο του Κώστα Σλούκα (19π. με 3/4 τρίποντα) που δεν μπήκε, για το 78-77 της Μονακό.

Ένας αγώνας που «έκοβε την ανάσα» με σερί εκατέρωθεν και τον Ολυμπιακό αν και προσπέρασε και με +9 (38-47) στις αρχές της 3ης περιόδου, να δέχεται επιμέρους σκορ 27-19 εν τέλει σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο. Η Μονακό ξέφυγε εκείνη με +9 (70-61), ο Ολυμπιακός απάντησε με 10-0 (70-71) με έναν «καυτό» Κώστα Παπανικολάου (13π. με 3/6 τρίποντα) και έναν αποφασισμένο Σάσα Βεζένκοφ (17π., 8ρ.), αλλά στα τελευταία δραματικά λεπτά ο Ντουέιν Μπέικον (21π.) πέτυχε διαδοχικούς πόντους για τους Μονεγάσκους και όλα κρίθηκαν σε μία επίθεση... στην εκπνοή.

Οι 8/14 βολές στέρησαν στον Ολυμπιακό ένα 3-1 στο Μονακό το βράδυ της Παρασκευής (30/4). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ήταν μία ακόμη φορά σε καλή επιθετικά βραδιά με 1/7 τρίποντα, ενώ άποντος σε 10 λεπτά συμμετοχής έμεινε ο Σακίελ ΜακΚίσικ.

Πλέον, ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή από τη νίκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την ερχόμενη εβδομάδα μπροστά στο κοινό του για να βρεθεί στο 11ο φάιναλ φορ της Ιστορίας του, πρώτο μετά από αυτό της Κωνσταντινούπολης το 2017.

Ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 18 πόντους απέναντι στους «ερυθρόλευκους» αυτή τη φορά, 16 είχε ο Ουίλ Τόμας και 14 πόντους, 10 ριμπάουντ ο καταλυτικός Ντόντα Χολ.

Παρών στη «Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν», προσκεκλημένος του Μάικ Τζέιμς ήταν ο αστέρας των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ.

Ούτε στον 4η αναμέτρηση των πλέι οφ αγωνίστηκε ο Χασάν Μάρτιν (αιμάτωμα στο πόδι), ενώ η Μονακό στερήθηκε ξανά την παρουσία του Άλφα Ντιαλό, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο Game 1 στο ΣΕΦ και έκτοτε δεν αγωνίστηκε.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 38-42, 65-61, 78-77

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στο αρχικό σχήμα, όπως συνηθίζει ο Μπαρτζώκας, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Απέναντί τους οι Βέστερμαν, Τζέιμς, Ουαταρά, Τόμας και Μοτιεγιούνας για τη Μονακό. Με 4 πόντους του Μάικ Τζέιμς ξεκίνησε το παιχνίδι, ενώ ο Ολυμπιακός εν συνεχεία είχε τρία άστοχα τρίποντα (ένα από τον Ουόκαπ και δύο από τον Ντόρσεϊ). Όμως, εκεί ήταν ο Κώστας Παπανικολάου που έβγαλε εκπληκτικές άμυνες, πέτυχε και δύο τρίποντα για το 6-12 του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ είχε βρει επίσης ρυθμό, αλλά οι Τζέιμς (7π. στο 1ο δεκάλεπτ) και Μπέικον μείωσαν σε 11-12. Ήταν η σειρά του Σάσα Βεζένκοφ να πάρει τη σκυτάλη στο σκοράρισμα και χάρη σε 5 δικούς του πόντους, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε με +6, 13-19. Η Μονακό απάντησε με δικό της σερί 6-0 βρίσκοντας λύσεις από τους Τόμας και Μπέικον, 19-19. Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν άστοχος στις βολές, με 0/3 έως τότε. Τις δύο τελευταίες τις έχασε ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ, εν συνεχεία ο Μπέικον ήταν άστοχος και η λήξη της 1ης περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες.

Με Σλούκα, Λούντζη, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ και Ζαν-Σαρλ ξεκίνησε τη 2η περίοδο. Ο Μιχάλης Λούντζης είχε εντολή να σταματήσει τον Τζέιμς, αλλά στην πρώτη επίθεση της Μονακό τον έστειλε στη γραμμή των βολών, 21-19. Με ένα ακόμη τρίποντο, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ που έφτασε τους 8 πόντους έδωσε το προβάδισμα ξανά στον Ολυμπιακό (21-22). Ένα επιθετικό παιχνίδι εξελισσόταν στη «Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν», με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν σε υψηλό σκορ. Οι Ντόντα Χολ και Πάρις Λι τρύπησαν την «ερυθρόλευκη» άμυνα για το 27-23, αλλά Σλούκας και Ουόκαπ με σερί 5-0 απάντησαν για το 27-28. Ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στο καλάθι, εκεί όπου οι Φαλ και Πρίντεζης ανέλαβαν δράση (32-35). Και αμέσως μετά ένα τρίποντο του Σλούκα (7π.) και ένα δίποντο του αρχηγού Πρίντεζη έφερε τους Πειραιώτες για πρώτη φορά στο +8, 32-40. Όμως, ο Ντόνα Χολ αποδεικνυόταν καταλυτικός για την ομάδα του σε αυτό το διάστημα και σημειώνοντας τους 4 από τους επόμενους 6 της ομάδας τους, η Μονακό μείωσε σε 38-42. Το τελευταίο καλάθι του Ολυμπιακού είχε πετύχει ο ηγέτης του, Κώστας Σλούκας που τέλειωσε το α΄ μέρος με 9 πόντους. Ο Ολυμπιακός τέλειωσε το πρώτο 20άλεπτο με 1 μόνο λάθος και 11 ασίστ, είχε 6/16 τρίποντα, αλλά 4/9 βολές. Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς είχαν 2/13 τρίποντα στο ίδιο διάστημα, αλλά 10/10 βολές.

Μονόλογος του Μουσταφά Φαλ ήταν τα πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου. Ο Γάλλος διεθνής σέντερ πέτυχε 5 διαδοχικούς πόντους (11 συνολικά έως τότε με 5/5 δίποντα και 1/3 βολές) για τον Ολυμπιακό και η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε για πρώτη φορά με +9, 38-47. Ο Βεζένκοφ διεύρυνε το σερί και τη διαφορά, για το +11, 38-49. Μετά από τρία λεπτά, χωρίς πόντο, η Μονακό σημείωσε 9... μαζεμένους. Σε αυτό βοήθησε τους Μονεγάσκους και η έξοδος του Φαλ, αφού έφτασε τα τρία φάουλ! Χολ, Τόμας και Τζέιμς «υπέγραψαν» αυτό το σερί και η Μονακό μείωσε στο καλάθι, 47-49. Ο Βεζένοφ με τρεις δικούς του πόντους έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, 47-52. Όμως, ο Ντουέιν Μπέικον πέτυχε 6 σερί πόντους για τους γηπεδούχους, με τη Μονακό να αξιοποιεί τη χαλάρωση της άμυνας του Ολυμπιακού και να προσπερνά με +3, 62-59. Ο Σλούκας μείωσε σε 62-61. Χολ και Τόμας οδήγησαν στο +4 τη Μονακό, 65-61 (σκορ 3ης περιόδου), ενώ το επιμέρους σκορ σε αυτό το διάστημα ήταν 27-19 για τους γηπεδούχους. Ο Τζέιμς μετρούσε 16 πόντους, από 15 οι Χολ και Μπέικον και 11 ο Ουίλ Τόμας. Για τον Ολυμπιακό 15 είχε ο Βεζένκοφ, 13 ο Σλούκας και 11 ο Μουσταφά Φαλ.

«Καυτός» ο Τόμας με 5 πόντους διαμόρφωσε το 70-61, αλλά το +9 της αντιπάλου στις αρχές της 4ης περιόδου δεν πτόησε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που ήθελαν να τελειώσουν τη σειρά στο Μόντε Κάρλο. Με δύο διαδοχικά τρίποντα από Ουόκαπ και Παπανικολάου, οι Πειραιώτες μάζεψαν τη διαφορά με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Παπανικολάου με δίποντο αυτή τη φορά μείωσε ακόμη περισσότερο 70-61 και ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε σερί 10-0 του Ολυμπιακού για το 70-71 υπέρ της ομάδας του Πειραιά. Ο Σλούκας θα απαντούσε με τρίποντο στο δίποντο του Τζέιμς που προηγήθηκε (72-74), αλλά ο Ντουέιν Μπέικον, όπως και στο Game 3, έκανε μεγάλο παιχνίδι και με 4 πόντους επέτρεψε στη Μονακό ν’ ανακτήσει το προβάδισμα, 76-74. Οι διαιτητές έδωσαν επιθετικό φάουλ στον Παπανικολάου πάνω στον Χολ και μετά από άστοχες προσπάθειες εκατέρωθεν ο Σλούκας ήταν εύστοχος έξω από τα 6.75 (76-77). Με εναπομείναντα χρόνο 1:13΄΄ ο Παπανικολάου αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, με τον Μπέικον να φωνάζει «παρών», 78-77, στα 53΄΄. Ο Σλούκας πάσαρε ψηλά στον Φαλ στη ρακέτα, αλλά έκλεψε ο Ντόντα Χολ στον αέρα και ο Παπανικολάου σταμάτησε με φάουλ, το 4ο του, τον Ντουέιν Μπέικον, στα 30΄΄. Μετά το τάιμ άουτ, ο Μπέικον ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση μετά το αμυντικό ριμπάουντ του Κώστα Παπανικολάου. Ο Σλούκας τροφοδότησε τον Φαλ στη ρακέτα, ο οποίος όμως έβγαλε ξανά την μπάλα στον Σλούκα, ο οποίος υπό πίεση στην κορυφή της ρακέτας πήρε το τρίποντο, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και η Μονακό με νίκη, 78-77, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Όλα πλέον θα κριθούν σε 5ο αγώνα, την Τετάρτη (4/5), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Λότερμοζερ (Γερμανία), Χορντόφ (Κροατία)

Οι συνθέσεις:

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 4 (1), Μπέικον 21 (1), Βέστερμαν, Τόμας 16 (2), Μότουμ, Μοτιεγιούνας 5, Ουατάρα, Άντζουσιτς, Χολ 14, Τζέιμς 18 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ντόρσεϊ 7 (1), Λούντζης, Φαλ 11, Σλούκας 19 (3), Βεζένκοφ 17 (2), Πρίντεζης 3, Παπανικολάου 13 (3), Ζαν-Σαρλ 1, ΜακΚίσικ?

