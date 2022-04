Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μονακό και πήρε ξανά προβάδισμα

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Ολυμπιακός από το Πριγκιπάτο, ανακτώντας το προβάδισμα στη σειρά των πλέι οφ.

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Ολυμπιακός από το Πριγκιπάτο, ανακτώντας το προβάδισμα στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με τη Μονακό (2-1) και κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-83 των Μοναγάσκων στο Game 3 και πλέον με ακόμη ένα «διπλό» την προσεχή Παρασκευή (29/4) ετοιμάζουν... βαλίτσες για το Final Four του Βελιγραδίου.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 41-45, 58-71, 83-87

Ο αγώνας

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν στη βασική πεντάδα τους Βέστερμαν, Τζέιμς, Ουαταρά, Τόμας και Μοτιεγιούνας. Από νωρίς φάνηκε πως στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν θα γινόταν ένα κλειστό παιχνίδι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανακατεύει την τράπουλα κάνοντας αρκετές αλλαγές στην 1η περίοδο. Ήδη μετά το 5-4 από βολή του Βεζένκοφ, στο παρκέ πέρασε ο Μιχάλης Λούντζης στη θέση του Ουόκαπ για να μαρκάρει τον Μάικ Τζέιμς που μετρούσε ήδη 3 πόντους από βολές κι ενώ ο Ντόρσεϊ είχε ισοφαρίσει σε 3-3. Με 5 γρήγορους πόντους του Λούντζη ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 7-9 και 9-11. Ο Σλούκας αντικατέστησε τον Ντόρσεϊ αμέσως μετά και με το τρίτο εύστοχο τρίποντο, οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν με +3, 11-14. Οι Τόμας, Μπέικον και Μοτιεγιούνας απαντούσαν από πλευράς Μονακό, αλλά ο καλός αμυντικά Φαλ είχε ένα καλό διάστημα επιθετικά και με 4 σερί πόντους έφερε τον Ολυμπιακό στο +4, 14-18. Όμως, η ομάδα του σταματούσε με φάουλ τους παίκτες της Μονακό (συγκεκριμένα είχε 9 στο 1ο δεκάλεπτο) δίνοντάς τους την ευκαιρία να μένουν στο παιχνίδι. Έτσι, ο Φαλ έφτασε νωρίς τα δύο φάουλ (επιθετικό στον Άντζουσιτς) με τον Λιβιό Ζαν-Σαρλ να παίρνει τη θέση του στο «5» εν τη απουσία του Χασάν Μάρτιν. Χολ και Μπέικον έδωσαν προβάδισμα στους γηπεδούχους (20-18) και μετά από 1 βολή του Σλούκα, ο ΜακΚίσικ που είχε πάρει τη θέση του Παπανικολάου έκανε ένα αχρείαστο φάουλ στον Μάικ Τζέιμς σε προσπάθεια του Αμερικανού για 3 λίγο πριν τη λήξη του 1ου δεκαλέπτου. Ο Τζέιμς ήταν εύστοχος και στις 3 βολές, ολοκληρώνοντας με 8 πόντους (μόνο από τη γραμμή των βολών τα 10 πρώτα λεπτά) για το 23-19 της 1ης περιόδου. Οι Μονεγάσκοι είχαν 11/14 βολές (2/7 ο Ολυμπιακός), 11 ριμπάουντ (7 η ομάδα του Πειραιά) και 0 λάθη (3 οι «ερυθρόλευκοι».

Μετά το 25-19 από τον πολύ καλό και απόψε Χολ (25-19), οι Πειραιώτες με σερί 5-0 από Ζαν-Σαρλ και Ουόκαπ μείωσαν στον πόντο (25-24). Ακολούθησαν τρίποντα από Μπέικον και Βεζένκοφ (28-27). Ο Ουόκαπ είτε με πίεση στην άμυνα είτε βγάζοντας ασίστ στον Βεζένκοφ είτε ευστοχώντας έξω από τα 6.75 κράτησε την ομάδα του Πειραιά σε αυτό το διάστημα (33-34), για το 33-38 (+5) με λύσεις από Ζαν-Σαρλ και Ντόρσεϊ. Αν και ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στον τομέα των ριμπάουντ παρέμεινε επιρρεπής στα λάθη, κάτι που αξιοποίησε ο Μοτιεγιούνας για να πετύχει 6 σερί πόντους (39-40). Το 2ο φάουλ του Ντόρσεϊ στον Τζέιμς έστειλε τον τελευταίο στη γραμμή των βολών (41-40 με 2/2) και τον πρώτο στον πάγκο (τη θέση του πήρε ο Παπανικολάου). Και τότε, ο Κώστας Σλούκας με 5 διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου 41-45.

Με δύο τρίποντα από Ντόρσεϊ και Παπανικολάου ξεκίνησε την 3η περίοδο ο Ολυμπιακός, απάντηση στο δίποντο του Ουίλ Τόμας (43-51). Όμως, τα λάθη των «ερυθρόλευκων» έκαναν τον Μπαρτζώκα να… ουρλιάζει από τον πάγκο βλέποντας τη Μονακό ν’ απαντά με σερί 8-0, 51-51, (2 τρίποντα ο Μπέικον και δίποντο του Τόμας). Οι φωνές του Μπαρτζώκα έφεραν αποτελέσματα! Αμυντικά πιέζοντας τον Τζέιμς που είχε 1/7 σουτ έως εκείνη τη στιγμή και με πολυφωνία στην επίθεση: Σε αυτό το δεύτερο μισό της 3ης περιόδου, ο Ουόκαπ έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Βεζένκοφ ήταν μέσα σε κάθε φάση, ενώ Ντόρσεϊ και Φαλ σε περιφέρεια και ρακέτα αντίστοιχα φώναζαν παρόντες. Το αποτέλεσμα ένα σερί 12-0 για τον Ολυμπιακό και προβάδισμα με +12 (51-63)! Σλούκας, Παπανικολάου και Βεζένκοφ είχαν ζεσταθεί και έδιναν απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια των παικτών του Σάσα Ομπράντοβιτς για ανατροπή. Με το σκορ στο 55-69 ο Μπέικον έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Παπανικολάου, αφού τον έπιασε από τον λαιμό στη διεκδίκηση του ριμπάουντ (τιμωρήθηκε όμως με τεχνική ποινή και ο φόργουορντ του Ολυμπιακού γιατί χειροκρότησε ειρωνικά). Ο Άντζουσιτς ευστόχησε στη βολή (56-69) και ο εξαιρετικός αμυντικά Παπανικολάου στην 3η περίοδο, με 2/2 έκανε το 56-71 (+15). Ο Ντόντα Χολ αξιοποίησε την ασίστ του Τζέιμς για το 58-71 στο 30ο λεπτό.

Με δίποντο του Σλούκα ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο (58-73), αλλά η αστοχία των παικτών του Ολυμπιακού που ακολούθησε επέτρεψε στη Μονακό να βρει ρυθμό. Μαζί και με κάποιες... προκλητικές αποφάσεις των διαιτητών, οι Μονεγάσκοι απάντησαν με σερί 11-0 (από Χολ, Μπέικον, Τόμας και Λι), για το 69-73! Ποιες ήταν οι προκλητικές αποφάσεις; Ένα αντιαθλητικό φάουλ στον Σλούκα ενώ ήταν επιτιθέμενος (!) και μία τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζώκα στα 5:29΄΄ πριν το τέλος. Ο Πάρις Λι έστειλε τον Σλούκα στη γραμμή του φάουλ (69-75), με τον ηγέτη του Ολυμπιακού να «γράφει» και το 69-77. Με 5 πόντους του Μπέικον και τρίποντο του Λι, η Μονακό ισοφάρισε σε 77-77, 2:41΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ουόκαπ πήρε τη θέση του Παπανικολάου που έπαιζε με 4 φάουλ. Ο Ντόρσεϊ ανέβασε το σκορ για τους Πειραιώτες (77-79), αλλά έκανε παρακινδυνευμένο λέι απ αμέσως μετά, αστόχησε και ο Λι με τρίποντο αμέσως μετά έδωσε το προβάδισμα στη Μονακό (80-79). Ο Βέστερμαν έκανε φάουλ στον Ουόκαπ κι εκείνος ήταν εύστοχος (80-81). Ο Βεζένκοφ πήρε το 5ο φάουλ του Τζέιμς με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 80-83, στα 35 δεύτερα. Νέο φάουλ από τη Μονακό, αυτή τη φορά από τον Λι και για μία ακόμη φορά ο Ουόκαπ δεν λάθεψε (80-85), με 10 δεύτερα εναπομείναντα χρόνο. Όμως, στην επόμενη επίθεση των Μονεγάσκων, η μπάλα κατέληξε στον Μπέικον που με ένα μεγάλο σουτ έξω από τα 6.75 έριξε τη διαφορά στο καλάθι για τη Μονακό (83-85). Απέμεναν 6 δεύτερα για τον Ολυμπιακό. Στα σίγουρα χέρια του Σλούκα η μπάλα μετά την επαναφορά, με τον Μπέικον να τον σταματά με φάουλ στα 3 δεύτερα. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έκανε αυτό που έπρεπε, πέτυχε και τις δύο βολές (83-87). Ο Μπέικον αστόχησε στο σουτ τριών πόντων και ο Ολυμπιακός είχε πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας και με 2-1 μπορούσε να είναι πιο αισιόδοξος για μία νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια και... μία απόβαση στο Βελιγράδι.

Οι συνθέσεις:

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 8 (2), Μπέικον 23 (5), Βέστερμαν, Τόμας 15 (1), Μότουμ, Μοτιεγιούνας 9, Ουατάρα, Άντζουσιτς 3, Χολ 12, Τζέιμς 13 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13 (2), Ντόρσεϊ 11 (2), Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης, Φαλ 9, Σλούκας 21 (2), Βεζένκοφ 17 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 7 (1), Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ

