ΑΑΔΕ: Αλλαγή ΔΟΥ για φορολογούμενους σε 52 περιοχές της Ελλάδας

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα υπάγονται στο εξής σε νέα Εφορία. Γιατί γίνεται η αλλαγή. Δείτε αναλυτικά τις μετακινήσεις και από πότε ξεκινούν ανά περίπτωση.

Εκατοντάδες φορολογούμενοι θα «μετακομίσουν» σε άλλη Εφορία αφού η ΑΑΔΕ, ανακαθορίζει την αρμοδιότητα των ΔΟΥ σε 52 περιοχές σε όλη τη χώρα, με βάση τον Ταχυδρομικό Κώδικα.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε δύο ή περισσότερες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ποιες ΔΟΥ αλλάζουν

Στόχος των αλλαγών, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ΔΟΥ:

Α' , Δ' , ΙΒ' , ΙΓ' και ΙΖ' Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού, Ελευσίνας, Α', Δ', Ε' και Ζ' Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς, Πολύγυρου, 'Αργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α' Πατρών, Γ' Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, 'Αμφισσας, Λαμίας, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, 'Αρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.

Από πότε θα ισχύουν οι αλλαγές

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

από την Παρασκευή 6 Μαΐου για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και για όσους θα προβούν ενώ η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.

Οι μεταβολές με βάση τον Ταχυδρομικό Κώδικα

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:

1) Οι Τ.Κ. 10432, 10558, 10564 και 10679 από τις ΔΟΥ Α΄ και Δ' Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α΄ Αθηνών

2) Οι Τ.Κ. 10434, 10557, 10562, 10563, 10681, 10682 και 10683 από τις ΔΟΥ Α΄ και Δ' Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών

3) Οι Τ.Κ. 11471 και 11473 από τις ΔΟΥ Δ' και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών

4) Οι Τ.Κ. 11251, 11257 και 11362 από τις ΔΟΥ Δ' και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

5) Οι Τ.Κ. 10445 και 10446 από τις ΔΟΥ Α' και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

6) Ο Τ.Κ. 11475 από τις ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

7) Ο Τ.Κ. 11476 από τις ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

8) Ο Τ.Κ. 11521 από τις ΔΟΥ Δ' Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ψυχικού

9) Ο Τ.Κ. 11522 από τις ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ψυχικού

10) Ο Τ.Κ. 11526 από τις ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

11) Ο Τ.Κ. 11528 από τις ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

12) Οι Τ.Κ. 11634 και 11635 από τις ΔΟΥ Δ' και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

13) Οι Τ.Κ. 11743 και 11745 από τις ΔΟΥ Α' και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στην ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

14) Οι Τ.Κ. 12242 και 12243 από τις ΔΟΥ Αιγάλεω και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αιγάλεω

15) Οι Τ.Κ. 13121 και 13123 από τις ΔΟΥ Αναργύρων και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αναργύρων

16) Ο Τ.Κ. 14235 από τις ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και Αμαρουσίου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

17) Ο Τ.Κ. 20500 από τις ΔΟΥ 'Αργους και Κορίνθου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κορίνθου

18) Ο Τ.Κ. 23051 από τις ΔΟΥ Τρίπολης και Σπάρτης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Σπάρτης

19) Οι Τ.Κ. 26221 και 26225 από τις ΔΟΥ Α΄ Πατρών και Γ΄ Πατρών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α΄ Πατρών

20) Ο Τ.Κ. 27061 από τις ΔΟΥ Αμαλιάδας, Πύργου και Καλαμάτας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πύργου

21) Οι Τ.Κ. 30001 και 30022 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Μεσολογγίου

22) Οι Τ.Κ. 32001 και 32300 από τις ΔΟΥ Θηβών και Λιβαδειάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λιβαδειάς

23) Οι Τ.Κ. 33056 και 33058 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και 'Αμφισσας θα υπάγονται στη ΔΟΥ 'Αμφισσας

24) Ο Τ.Κ. 33057 από τις ΔΟΥ Λαμίας και 'Αμφισσας θα υπάγεται στη ΔΟΥ 'Αμφισσας

25) Ο Τ.Κ. 35010 από τις ΔΟΥ Λάρισας, Λαμίας και Βόλου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Λαμίας

26) Ο Τ.Κ. 35015 από τις ΔΟΥ Λιβαδειάς και Λαμίας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Λαμίας

27) Ο Τ.Κ. 42200 από τις ΔΟΥ Τρικάλων και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Τρικάλων

28) Ο Τ.Κ. 44001 από τις ΔΟΥ 'Αρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων

29) Ο Τ.Κ. 47043 από τις ΔΟΥ 'Αρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ 'Αρτας

30) Ο Τ.Κ. 48200 από τις ΔΟΥ 'Αρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πρέβεζας

31) Ο Τ.Κ. 50007 από τις ΔΟΥ Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κοζάνης

32) Ο Τ.Κ. 52055 από τις ΔΟΥ Καστοριάς και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καστοριάς

33) Ο Τ.Κ. 53070 από τις ΔΟΥ Πτολεμαΐδας και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Φλώρινας

34) Οι Τ.Κ. 54248, 54249 και 54250 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

35) Οι Τ.Κ. 54351, 54454 και 54636 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

36) Ο Τ.Κ. 54453 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

37) Ο Τ.Κ. 54642 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

38) Ο Τ.Κ. 55131 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

39) Ο Τ.Κ. 54629 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης

40) Ο Τ.Κ. 54628 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων

41) Οι Τ.Κ. 54630 και 54632 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης

42) Ο Τ.Κ. 54633 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

43) Ο Τ.Κ. 54646 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

44) Οι Τ.Κ. 55534 και 55535 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

45) Οι Τ.Κ. 56431 και 56430 από τις ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων

46) Ο Τ.Κ. 57006 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

47) Ο Τ.Κ. 57011 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης

48) Οι Τ.Κ. 57012 και 57014 από τις ΔΟΥ Λαγκαδά και Πολυγύρου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λαγκαδά

49) Ο Τ.Κ. 62055 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Σερρών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Σερρών

50) Ο Τ.Κ. 68400 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

51) Ο Τ.Κ. 69300 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κομοτηνής

52) Ο Τ.Κ. 74055 από τις ΔΟΥ Ρεθύμνου και Χανίων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ρεθύμνου.

