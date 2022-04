Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: “τρέλανε” την Άγκυρα ο αποκλεισμός από άσκηση του ΝΑΤΟ

Τι υποστηρίζουν τουρκικές πηγές ασφαλείας για τον αποκλεισμό από την ΝΑΤΟϊκή άσκηση Tiger Meet 2022.



Τη δική της εκδοχή για τον αποκλεισμό της από την ΝΑΤΟϊκή άσκηση Tiger Meet 2022, που αποφάσισε η χώρα μας μετά τις προκλήσεις στο Αιγαίο, δίνει η Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από πηγές ασφαλείας που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα έχει προσθέσει στο έγγραφο που ετοιμάστηκε για την διεξαγωγή της νατοϊκής άσκησης Τίγρης, την οποία φιλοξενεί, μια προσέγγιση η οποία στοχεύει την Τουρκία και που εκμεταλλεύεται τις διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι «αποδείχθηκε πως η τουρκική Πολεμική Αεροπορία αποχώρησε από την άσκηση αφού η Ελλάδα δεν αποδέχθηκε τις επίμονες απαιτήσεις της Τουρκίας για αλλαγή των τεχνικών ρυθμίσεων οι οποίες περιέχουν λεξιλόγιο που αντίκειται του διεθνούς δικαίου».

Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις τουρκικές παραβιάσεις

Εν τω μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να πάρει θέση στο θέμα των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη προτρέποντας Αθήνα και Άγκυρα να λύσουν τις όποιες διαφορές τους με συντονισμό και συνομιλίες.

Απαντώντας ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για την σωρεία παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη ανέφερε σχετικά:

“Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κρατικά αεροσκάφη λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια της αεροπλοιας των πολιτικών αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του χωρικού εναέριου χώρου μιας χώρας, καλούμε σε συντονισμό και σε συζήτηση, και όχι σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα”.

«Χωρίς αναφορά στην Τουρκία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίασε τις δεκάδες υπερπτήσεις καλώντας για πρώτη φορά σε "συντονισμό κ συζήτηση όπου υπάρχουν διαφορές για το εναέριο χώρο». Επιτακτική η ανάγκη για ξεκάθαρη αμερικανική καταδίκη κατά την επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος.

