Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Κίνα (εικόνες)

Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.

Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι ή αγνοούνται μετά από την κατάρρευση ενός πολυόφορου κτιρίου στην κεντρική Κίνα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, κατά τη δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεων διάσωσης.

Το οκταώροφο κτίριο (όχι εξαώροφο όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως από τις αρχές) κατέρρευσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Τσανγκσά. Στο κτίριο στεγάζονταν ένα ξενοδοχείο, διαμερίσματα και ένας κινηματογράφος.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέχρι αργά το Σάββατο (τοπική ώρα), ενώ δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν 39 ακόμη ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι.

Οι δυνάμεις διάσωσης χρησιμοποιούν δισκοπρίονα για να περάσουν μέσα από τα ερείπια για να απεγκλωβίσουν επιζώντες.

«Η κατάσταση των αγνοουμένων αξιολογείται διεξοδικά», είπε ο δήμαρχος, καθώς σωστικά συνεργεία συρρέουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, πέντε άνθρωποι διασώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πυροσβέστες να κόβουν ένα κουβάρι από μέταλλο και σκυρόδεμα, ενώ οι διασώστες φώναζαν σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν με τους επιζώντες.

Ορισμένους από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με φορεία σε ένα στενό δρομάκι, ενώ ανιχνευτές σκύλοι χτένιζαν την περιοχή για σημάδια ζωής.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη εξηγήσεις για αυτή την καταστροφή.

Ωστόσο, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι «οι ενοικιαστές είχαν κάνει δομικές τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις».

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος εστάλη στο σημείο, γεγονός που μαρτυρεί τη σοβαρότητα της καταστροφής.

Αυτού του τύπου καταστροφών συμβαίνουν συχνά στην Κίνα, λόγω της κακής συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφαλείας και μιας ορισμένης χαλαρότητας των υπηρεσιών που υποτίθεται ότι διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή τους.

Τον Ιανουάριο, μια έκρηξη που πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή αερίου έπληξε ένα κτίριο στην πόλη Τσονγκκίνγκ, που βρίσκεται περίπου 1.700 χιλιόμετρα δυτικά της Σαγκάης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Η έκρηξη ενός σωλήνα αερίου σε μια κατοικημένη περιοχή τον Ιούνιο του 2021 σκότωσε 25 άτομα στην επαρχία Χουμπέι (κέντρο).

Τον ίδιο μήνα, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε μια σχολή πολεμικών τεχνών. Όλα τα θύματα ήταν μαθητές οικοτροφείου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

