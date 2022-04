Αθλητικά

ΟΦΗ - Παναιτωλικός: “Έσπασε το ρόδι” με Βέργο

Μετά από 3 ήττες και μία ισοπαλία, ο Παναιτωλικός πέτυχε την πρώτη του νίκη στα play out και, μάλιστα, εκτός έδρας, επί του ΟΦΗ με 1-0, στο εναρκτήριο ματς της 5ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επιβραβεύτηκε για την ανωτερότητά της στο β΄ ημίχρονο, απέναντι στους Κρήτες που αν και ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα, δεν δημιούργησαν πολλές φάσεις στην περιοχή του Ανέστη και μοιραία έμειναν για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς «τρίποντο» (δύο ήττες, μία ισοπαλία)

Η πρώτη αξιόλογη φάση στην αναμέτρηση σημειώθηκε στο 17΄ για τους γηπεδούχους με τον Φελίπε να πιάνει το σουτ από καλή θέση και τον Ανέστη να μπλοκάρει. Ο Τσιλιανίδης πήρε το ριμπάουντ και τροφοδότησε αμέσως τον Λάμπρου, ο οποίος σκόραρε από κοντά, αλλά ήταν εμφανώς εκτεθειμένος και το γκολ δε μέτρησε.

Αυτή ήταν η μοναδική καλή στιγμή του πρώτου μέρους για τις δύο ομάδες. Στην επανάληψη ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα, είχε ένα σουτ του Koρνέλιους στο 47΄ που δεν ανησύχησε τον Επασί, ενώ στο 50΄ ο Βέργος απέτυχε να πιάσει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία.

Το 1-0 για τους Αγρινιώτες ήρθε στο 52΄. Ο Βέργος αυτή την φορά «σημάδεψε» σωστά κι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Λίγο αργότερα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Κορνέλιους, ωστόσο, η φάση εξετάστηκε στο VAR, το οποίο απεφάνθη πως ο Καναδός αμυντικός ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ να ισοφαρίσει, με τον Νέιρα ν΄ αστοχεί από πολύ κοντά μετά από κεφαλιά πάσα του Βούρου.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Μαρινάκης, Μπαλογιάννης, Διαμάντης, Μεγιάδο, Καμάου - Κορνέλιους, Ανέστης

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μπαλογιάννης, Βούρος, Διαμάντης (69΄ Ουές), Μαρινάκης, Μεγιάδο, Λάμπρου (40΄ Καμάου), Νέιρα, Μπουζούκης (58΄ Στάικος), Τσιλιανίδης (58΄ Γιαννούλης), Φελίπε

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (70΄ Γιούι), Λάρσον, Κορνέλιους, Περέιρα, Φλόρες, Αντούνες, Ντουάρτε (87΄ Μπαρμπόζα), Μεντόσα (33΄ Μπελεβώνης), Μόρσεϊ (70΄ Ντάγκο), Βέργος (87΄ Καρέλης)

