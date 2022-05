Οικονομία

Νυχτερινό ρεύμα: Οι ώρες χαμηλής χρέωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 1η Μαϊου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου θα ισχύει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Το κόστος του νυχτερινού ρεύματος είναι κατά 30% περίπου μειωμένο σε σχέση με το κανονικό.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλοφώνου: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παρά τις δυσκολίες κοιτούσε πάντα μπροστά

Πλεύρης: Οι εγκαυματίες από εγκληματικές ενέργειες θα αποζημιώνονται

Σαλαμίνα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο που επέβαιναν παιδιά έπεσε στην θάλασσα (εικόνες)