Ηπατίτιδα σε παιδιά – Ζαούτης στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε κρούσμα στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά που έχουν προκαλέσει ανησυχία παγκοσμίως.



Μετά τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, για τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά που έχουν εντοπιστεί σε χώρες του εξωτρικού και έχει σημάνει συναγερμός, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης.

Στην Ελλάδα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο κρούσμα και όπως είπε ο αριθμός των παιδιών με ηπατίτιδα ειναι εξαιρετικά χαμηλός παγκοσμίως, ωστόσο σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί που οφείλεται η έξαρση αυτή.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαούτη σε κάποιες περιπτώσεις έχει βρεθεί ένας αδενοϊός, αλλά υπάρχει περίπτωση, όπως είπε αυτός ο ιός να συνδιάζετια και με κάτι άλλο.

Τόνισε ακόμα ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων είναι στην Αγγλία και παράλληλα σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα «απορρίπτουμε το ενδεχόμενο να συνδέεται με το εμβόλιο του κορονοϊού».

Ο κ. Ζαούτης αναφέρθηκε και στην πορεία της πανδημίας στην χώρα σημειώνοντας ότι αυτή την στιγμή υπάρχει μείωση σε κρούσματα, νοσηλείες και θανάτους.

Τόνισε ότι ο καιρός τώρα βοηθάει με το άνοιγμα της κοινωνίας και την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα αποτελέσματα από το Πάσχα, καθώς όπως είπε θεωρεί ότι δεν θα έχουμε μεγάλη έξαρση.

