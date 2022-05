Πολιτισμός

Πρωτομαγιά: Το Σύνταγμα στολίστηκε με το σήμα της Ειρήνης με 13600 λουλούδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα «ειρήνης» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στέλνει το Σύνταγμα, το οποίο στολίστηκε, με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, με 13.600 λουλούδια.

Πρωτομαγιά σήμερα και το Σύνταγμα "στολίστηκε" με λουλούδια.

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης με 13.600 λουλούδια στην πλατεία Συντάγματος με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει σε ανάρτησή του: «Αυτήν τη δύσκολη άνοιξη, αυτή τη στενάχωρη εργατική Πρωτομαγιά, οι προσευχές μας ενώνονται με τα 13.600 λουλούδια που σχηματίζουν το παγκόσμιο σύμβολο – το σήμα της Ειρήνης στην πλατεία Συντάγματος, σε μια έκκληση να τελειώσει αυτός ο αδυσώπητος πόλεμος σύντομα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδία: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ μετά από 122 χρόνια!

Εργατική Πρωτομαγιά: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Ηπατίτιδα - Κρήτη: Συναγερμός για μωρό 14 μηνών