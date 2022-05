Κόσμος

Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσει η Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά και για τις αντιφάσεις στη στήριξη που δέχεται η χώρα του.

Η δημόσια τηλεόραση φιλοξένησε την αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου της εμπόλεμης Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά και για τις αντιφάσεις στη στήριξη που δέχεται η χώρα του. Μίλησε για τον εαυτό του και την ιεράρχηση των αξιών, με τον πόλεμο να μαίνεται «έξω από το παράθυρο», έναν πόλεμο που απειλεί την ειρήνη όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά επίσης κλήθηκε να δώσει απάντηση για το βίντεο που προβλήθηκε στην ελληνική Βουλή και εξήγησε τη θέση του για το Τάγμα Αζόφ, τονίζοντας πως σήμερα «είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων» της Ουκρανίας.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσει η Ουκρανία» διαμήνυσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην αποκλειστική του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Ο κ. Ζελένσκι μίλησε για τη σθεναρή αντίσταση του ουκρανικού λαού και ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση για την ασφαλή απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από τις εμπόλεμες περιοχές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ρωσία παραβίασε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας και πως επεδίωξε την πλήρη εισβολή στη χώρα μετά την Κριμαία.

«Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε δραματικά η πλήρους κλίμακας επίθεση της Ρωσίας, ο πλήρους κλίμακας πόλεμος, η πλήρους κλίμακας κατοχή από την πλευρά της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας. Αυτός ήταν ο λόγος που επιβλήθηκαν οι σκληρές κυρώσεις: δολοφονίες, κατοχή, παράνομη εισβολή.

Ο πόλεμος ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχουμε επιστρέψει στις περιοχές μας, δυστυχώς ακόμα η Ρωσία παραμένει στη γη μας, συνεχίζει να ασκεί πίεση. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μένω έκπληκτος μόνο και μόνο που τίθεται το θέμα άρσης κυρώσεων» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Για τις ζωές που χάθηκαν δεν υπάρχει τίμημα» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, καταγγέλλοντας δολοφονίες από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι Ρώσοι «άλλα λένε και άλλα πράττουν», ενώ επεσήμανε ότι «χτύπησαν» το Κίεβο ακόμα και όταν ήταν εκεί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Σημείωσε ότι οι άμαχοι στο εργαστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη «φοβούνται να βγουν γιατί τους σκοτώνουν», ενώ τόνισε ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ τον διαβεβαίωσε ότι οι άμαχοι της Μαριούπολης θα φτάσουν σε ουκρανικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε:

«Συνεχίζουμε και προτείνουμε την εκκένωση των ανθρώπων μας. Λειτουργούν μερικές διαδρομές. Μία είναι αυτή που μας πρότεινε η ΟΗΕ. Δυστυχώς η εν λόγω εκκένωση δεν αφορά στρατιώτες και τραυματίες. Δεν αναλαμβάνουν τέτοια ευθύνη. Ο ΟΗΕ μιλάει μόνο για τη βοήθεια σχετικά με την απομάκρυνση άμαχου πληθυσμού. Όταν δε μας εμπόδιζε η Ρωσία, ήδη βγάλαμε αρκετό κόσμο από τη Μαριούπολη.

Τώρα μιλάμε για αμάχους που βρίσκονται στο Αζοφστάλ, είναι εκεί – οι άνθρωποι, που φοβούνται να βγουν, γιατί τους σκοτώνουν. Τώρα μιλάμε και ασχολούμαστε με αυτήν τη διαδρομή. Σήμερα όλα εξαρτώνται από τη ρωσική πλευρά. Όπως βλέπετε ακόμα και ο ΟΗΕ συμμετέχει. Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία αυτή παραμένει δύσκολη. Γιατί; Επειδή δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσική Ομοσπονδία, επειδή η εμπιστοσύνη αυτή μειώνεται. Αυτό συνεχιζόταν ακόμα και όταν ο κ. Γκουτέρες ήταν εδώ και συζητούσαμε την ανθρωπιστική αποστολή σχετικά με την απομάκρυνση των αμάχων. Εκείνος ήρθε από τη Ρωσική Ομοσπονδία για να το επιβεβαιώσει. Αλλά ακόμα και εκείνη τη στιγμή 5 πύραυλοι χτύπησαν το Νομό του Κιέβου. Σε αυτό το κλίμα δουλεύουμε. Δεν ξεχνάμε κανένα και δε θα ξεχάσουμε. Και εάν μέσα στις επόμενες μέρες έχουμε κάποια δυνατότητα, θα το κάνουμε οπωσδήποτε.

Πρέπει να ξέρετε, ότι τα λεωφορεία, που τώρα βρίσκονται στις πύλες του Αζοφστάλ, μπορούν να βγάλουν ανθρώπους από εκεί, από τη Μαριούπολη. Με αυτά μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Ζαπορίζια.

Από την πόλη Ζαπορίζια και μετά εμείς έχουμε τον έλεγχο, δηλαδή από εκεί και πέρα εμείς φέρουμε την ευθύνη και μπορούμε να τους πάμε σε ένα ασφαλές μέρος, να τους εξασφαλίσουμε προσωρινή διαμονή, όσο δεν έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν πίσω. Θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αφού τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή από τη Ζαπορίζια και μετά εμείς φέρουμε την ευθύνη. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να τους πάμε εκεί που πρέπει, εννοείται.

Μέχρι να φτάσουν στη Ζαπορίζια όμως περνάνε μια πολύ δύσκολη δοκιμασία. Προειδοποίησα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ γι’ αυτό. Ότι μπορεί να βάλετε τους ανθρώπους στα λεωφορεία, αλλά η Ρωσία θα τους βγάλει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για μισό εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι εκτοπίστηκαν παράνομα στην επικράτεια της Ρωσίας ή σε άλλα μέρη παρά τη θέλησή τους.

Με διαβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει 100% την ευθύνη και ότι αυτή είναι η συμφωνία με τη Ρωσία, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φτάσουν στο έδαφος, το οποίο ελέγχεται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Θέλουμε να το πιστέψουμε».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί απαγορευμένα όπλα προσθέτοντας πως «είναι ικανή να χρησιμοποιήσει» και άλλα τέτοιου είδους όπλα.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε:

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Εξετάζουμε οποιουδήποτε είδους επιθέσεις από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έπεσε η εμπιστοσύνη της κοινωνίας μας προς τη Ρωσία, για τις υποσχέσεις και τις αποφάσεις τους. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο μηδέν.

Σήμερα μπορούμε να περιμένουμε οποιαδήποτε βήματα από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είχαμε προσδοκίες ότι όλα θα επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο. Από το 2014 μας έλεγαν για την υλοποίηση της συμφωνίας του Μινσκ 1, του Μινσκ 2. Μετά ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας επιβεβαίωσαν, ότι ποτέ δε θα λάβει χώρα η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Ότι αυτό δε θα γίνει ποτέ.

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί ακόμα και στο πιο υψηλό επίπεδο, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, βλέπουμε ότι άλλα λένε και άλλα πράττουν. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

Αντιθέτως, όταν η Ρωσία κάνει κάποιες δημόσιες δηλώσεις, όταν λέει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, εμφανίζονται πολλά ερωτήματα. Γιατί το δήλωσε δημοσίως; Συνήθως η Ρωσία δεν διαψεύδει τίποτα. Όταν στα ρωσικά ΜΜΕ πού και πού εμφανίζονται κάποιες δηλώσεις για τη χρήση πυρηνικών, όπως υποστηρίζουν κάποιοι πολιτικοί, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι η Ρωσία ποτέ δε θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εμφανίζονται πάρα πολλά ερωτήματα, συνεπώς εμφανίζονται και κίνδυνοι.

Εγώ πιστεύω ότι αφού χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα, π.χ. βόμβες φωσφόρου, όπως το έκαναν στο Χάρκοβο, στην πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς στο κέντρο της πόλης, όπως χρησιμοποίησαν απαγορευμένες βόμβες στη Μαριούπολη, στη νότια πλευρά του κράτους μας, στους νομούς Ζαπορίζια, Ντονέτσκα, Λουγκάνσκα – όλα αυτά τα χρησιμοποίησαν παρ’ όλο που είναι απαγορευμένα, μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία είναι ικανή να χρησιμοποιήσει και άλλα απαγορευμένα όπλα».

Αναφερόμενος στις καταστροφές από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε ότι το κόστος των ζημιών σε κατεστραμμένα σπίτια και υποδομές ξεπερνά τα 60 δισ. δολάρια.

«Οι απώλειες – σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τον αριθμό των κατεστραμμένων σπιτιών και υποδομών, που ήδη υπολογίζεται γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι για σήμερα, χωρίς τις κατεχόμενες περιοχές, όπου δεν μπορούμε να αναλύσουμε τίποτα. Από τα εδάφη όπου αποκαταστάθηκε η κυριαρχία της Ουκρανίας τι είναι ξεκάθαρο – ο αριθμός των κατεστραμμένων γεφυρών, δρόμων, υποδομών, εργοστασίων κ.λ.π. Το κράτος έχασε 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μιλάω για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διότι θα υπολογιστεί μετά το τέλος του πολέμου. Σήμερα χρειαζόμαστε τον απολογισμό από τον ιδιωτικό τομέα – ποιος και τι έχασε, πόσα έχασε. Λένε ότι οι απώλειες του ιδιωτικού τομέα για σήμερα είναι ένα τρισεκατομμύριο. Δεν μπορώ να το πω, διότι χρειάζομαι συγκεκριμένα στοιχεία, ποσά, τότε μπορούμε να μιλάμε για τις απώλειες. Όσον αφορά τις ζωές που χάθηκαν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίμημα» είπε χαρακτηριστικά.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι το Τάγμα Αζόφ σήμερα «είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας», ενώ σημείωσε ότι τη Μαριούπολη δεν την προστατεύει μόνο το Τάγμα Αζόφ.

«Αυτό που πράττουν οι Ρώσοι στρατιώτες είναι ναζισμός» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ειδικότερα, κληθείς να να δώσει απάντηση για το βίντεο που προβλήθηκε στην ελληνική Βουλή, εξήγησε τη θέση του για το Τάγμα Αζόφ:

«Από την αρχή του πολέμου υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες από την πλευρά της Ρωσίας σχετικά με ομάδες εθελοντών και εθελοντικά ουκρανικά τάγματα. Αυτό ήταν το 2014, όταν οι εθελοντές από διάφορες γωνίες του κράτους μας ενώθηκαν για να προστατέψουν την Ουκρανία. Τότε δεν είχαμε τόσο δυνατό στρατό όπως έχουμε σήμερα. Πράγματι ήταν εθελοντές, πολεμούσαν απλοί άνθρωποι και οι ένοπλες δυνάμεις. Και πράγματι ποίκιλαν οι αντιδράσεις σχετικά με τις δηλώσεις των εν λόγω εθελοντικών ταγμάτων. Διότι πολλές από αυτές τις δηλώσεις ήταν αρκετά ριζοσπαστικές όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ήταν εθελοντές. Ήταν η προσωπική τους άποψη και τα προσωπικά τους βήματα.

Υπάρχουν και οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, και θέλω να καταλάβουμε όλοι τη διαφορά. Υπάρχει και το Τάγμα Αζόφ, το οποίο δεν αποτελείται από εθελοντές, αλλά είναι μέρος της Εθνικής Φρουράς του κράτους μας. Σήμερα είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων και όλοι τους είναι επίσημος στρατός του κράτους μας. Κάποιοι από αυτούς που υπήρξαν εθελοντές στην αρχή του πολέμου στράφηκαν προς την πολιτική και έμειναν εκεί. Εκείνοι που πήραν την απόφαση να συνεχίσουν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, έγιναν στρατιωτικοί και αποτελούν μέρος των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Τη Μαριούπολη την προστατεύουν οι επαγγελματίες στρατιώτες, την προστατεύει όχι μόνο το Τάγμα Αζόφ. Εκεί είναι και εθνική φρουρά, φύλακες συνόρων, καταδρομείς, εκεί είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Και με όλο το σεβασμό για οποιουσδήποτε εθελοντές, οι οποίοι έκαναν πάρα πολλά από την αρχή του πολέμου, πρέπει να κατανοήσουμε ότι κανένας δεν μπορεί να πολεμήσει έτσι, όπως το κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Όπως και να ήταν οι εθελοντές – τους είμαστε ευγνώμονες, αλλά με τόσο θάρρος να προστατεύει το Αζοφστάλ και τη Μαριούπολη μπορούν μόνο οι επαγγελματίες στρατιώτες.

Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που πράττουν στο κράτος μας οι Ρώσοι στρατιώτες – αυτός είναι ο ναζισμός. Από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω ότι εγώ, ως Πρόεδρος και η ομάδα μας, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες τις εξελίξεις. Και εάν υπάρχουν προκλήσεις ή εκκλήσεις για ριζοσπαστισμό, πιστεύω ότι στο κράτος μας είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με άλλα κράτη του κόσμου. Θεωρώ ότι εμείς δεν τις έχουμε σχεδόν καθόλου. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πόλεμο και θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους ριζοσπαστικές δηλώσεις, πιστέψτε, τις παρακολουθούμε, τις βλέπουμε πολύ σοβαρά, σταματάμε και ξεκόβουμε αμέσως τέτοια βήματα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εταίρους και φίλους, «αλλιώς δεν θα νικήσουμε τη Ρωσία».

Ερωτηθείς για την αντίφαση η Τουρκία να θέλει να τηρήσει μια ειρηνευτική στάση στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο ενώ ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί τον στρατό της να προκαλέσει την Ελλάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε:

«Όταν είσαι σε πόλεμο, πρέπει να κάνεις το μέγιστο που μπορείς για να ενώσεις τα κράτη γύρω σου, ακόμα και εκείνα που ιστορικά έχουν δύσκολες σχέσεις. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, για να έχουμε όλα αυτά τα κράτη στο πλευρό μας, γιατί η Ουκρανία χρειάζεται εταίρους και φίλους.

Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία που μας επιτέθηκε. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας – για παράδειγμα, έχουμε την υποστήριξη της Τουρκίας και έχουμε την υποστήριξη της Ελλάδας. Θα σας πω ειλικρινά, ότι έχουμε ερωτήματα και προς την Τουρκία και προς την Ελλάδα. Έτσι είναι η ζωή και το κάθε κράτος έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Από την άλλη – έχουμε την υποστήριξη της κυβέρνησης, της ηγεσίας του κράτους και έχουμε λάβει αυτήν τη βοήθεια. Είμαι ευγνώμων για αυτό. Εδώ βρισκόμαστε. Θα ήθελα να μας στηρίζουν όλοι στην Ελλάδα, θα ήθελα να επιλέξουν την πλευρά μας, έγινε ότι έγινε, το κυριότερο είναι ότι τώρα έχουμε την υποστήριξη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο λαός της Ελλάδας μας υποστηρίζει και είμαι ευγνώμων για αυτό. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω, ότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού προέρχεται από τον τουρισμό. Φυσικά, ο ρωσικός τουρισμός έχει φέρει πολλά χρήματα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.

Πιστεύουμε ότι βγάζουν χρήματα, χύνοντας αίμα, και αυτά τα χρήματα ξοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Αφενός η Τουρκία λειτουργεί ως μεσολαβητής και στηρίζει την Ουκρανία με σημαντικά βήματα και αφετέρου βλέπουμε, για παράδειγμα, να ετοιμάζει, παράλληλα, αρκετές τουριστικές διαδρομές. Ειδικά για τον ρωσικό τουρισμό. Το βλέπουμε και αυτό. Και εγώ ως Πρόεδρος, αν θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, πρέπει να τα λέω αυτά, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις έτσι, είναι διπλά στάνταρντ. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γιαυτό εφιστώ την προσοχή της Τουρκίας σε τέτοια ενδεχόμενα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι έτσι, γιατί πρέπει να γίνει επιλογή – είστε υπέρ της αλήθειας ή όχι».

Ερωτήσεις και απαντήσεις «επί προσωπικού»

-Κύριε Πρόεδρε, σας βασανίζει η σκέψη πως όπως εξελίσσονται τα γεγονότα θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι διαφορετικά;

Είναι δύσκολο να πω, αλήθεια… Σήμερα βλέπω, ότι εάν είχα επιλογή να πράξω διαφορετικά, θα είχα κάνει το ίδιο.

-Τι λέτε στους συγγενείς και τους στενούς σας φίλους όταν σας ρωτούν, «Βολοντίμιρ, πότε θα τελειώσει ο πόλεμος;»

Συνήθως λέω ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα νικήσουμε.

-Πόσα διατίθεστε να θυσιάσετε για να προστατεύσετε την ανεξαρτησία της Ουκρανίας;

Δεν ήμουν έτοιμος να θυσιάσω ούτε ένα άτομο. Δε θυσιάζουμε ανθρώπους. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό – εμείς επιλέγουμε αν είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τη ζωή μας για την πατρίδα μας, και είναι η προσωπική μας επιλογή, όλων των πολιτών της Ουκρανίας. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο για τον εαυτό του επιλέγει ζωή. Εσείς τι είστε πρόθυμοι να κάνετε, για να νιώσετε απλώς ελεύθεροι;

-Είστε διατεθειμένος να δεχτείτε μια αλλαγή στα ουκρανικά σύνορα για να επιτευχθεί η ειρήνη;

Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Κανείς μας δεν είναι έτοιμος. Βίαιες αλλαγές των συνόρων – αυτό ακριβώς συμβαίνει, αλλιώς δεν αλλάζουν τα σύνορα της Ουκρανίας. Είμαστε πρόθυμοι να αποκαταστήσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Διαφορετικά, εάν είμαστε πρόθυμοι να

παραχωρήσουμε ένα μέρος του εδάφους στη Ρωσία – τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν μάταια. Τότε γιατί πέθαναν; Και τότε η Ρωσία δε θα σταματήσει εκεί, πρέπει να το ξέρετε, δεν σταμάτησε στην Κριμαία. Και τότε απλώς να τους δοθεί ο χρόνος ξεκούρασης πριν ξεκινήσουν καινούργια επίθεση σε 2-3 χρόνια. Δεν συμφωνούμε με αυτό.

-Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες μέρες του πολέμου οι Ρώσοι έδειξαν τις προθέσεις τους για τη Μαριούπολη. Βομβάρδισαν, για παράδειγμα, το Σαρτανά. Αν είχατε επιλέξει να ενισχύσετε το ανατολικό μέτωπο πιστεύετε πως η πορεία του πολέμου θα ήταν διαφορετική;

Η μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ μας είναι στην ανατολή και στο νότο της χώρας. Στις ανατολικές περιοχές του κράτους μας είναι ο πιο εκπαιδευμένος στρατός, που υπηρετεί εκεί από το 2014. Ο στρατός μας δεν μπορούσε να ενισχύσει περισσότερο αυτή την κατάσταση. Είναι ενισχυμένος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είναι δύσκολη η σύγκριση της ισχύος μας με τον εισβολέα του κράτους που έχει εισβάλλει που είναι 28 φορές μεγαλύτερο από το δικό μας, του οποίου ο στρατός είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από τον δικό μας, με 20-30 φορές περισσότερο εξοπλισμό. Γι΄αυτό εμείς παλεύουμε, και μου φαίνεται ότι το βλέπουν όλοι.

Ως Πρόεδρος της χώρας, η οποία βρίσκεται στην κατάσταση πολέμου, πρέπει να σας πω, ότι χρειαζόμαστε περισσότερα και τα χρειαζόμαστε πιο γρήγορα. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, που έχουμε. Και είμαι πολύ ευγνώμων στη χώρα σας για τη βοήθεια. Άλλη μια φορά θέλω να τονίσω, ότι για την Ελλάδα δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη επιλογή να βοηθήσεις την Ουκρανία. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

«Έχουμε κάθε δικαίωμα να διεξάγουμε οποιεσδήποτε ενέργειες στη γη μας»

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία έχει διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις πίσω από την εχθρική γραμμή μέχρι στιγμής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε:

«Όσον αφορά τις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, πιστεύω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να διεξάγουμε οποιεσδήποτε ενέργειες στη γη μας. Όλες στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Όχι διαφορετικά».

-Πέρασε ποτέ από το μυαλό σας όταν ήσασταν ακόμη ηθοποιός, ότι μια μέρα πως θα είστε ηγέτης της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια πολέμου;

Ξέρετε, σήμερα στη Ρωσία τη συμφέρει να λέει, και έτσι προσπαθούν να το παρουσιάσουν, ότι η Ρωσία πολεμάει με τις χώρες του ΝΑΤΟ ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί καταφέρνουμε και διώχνουμε το στρατό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Για να δείξουν ότι η Ρωσία είναι πολύ δυνατή και πολεμάει με όλη τη Δύση. Ακριβώς γι’ αυτό. Για να τονίσουν ότι η Ουκρανία δεν είναι το ζητούμενο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πολεμάμε και δεν πολεμούσαμε με το ρωσικό λαό. Πολεμάμε υπέρ της Ουκρανίας εναντίων της Ρωσίας, εναντίον του ρωσικού στρατού στο δικό μας έδαφος.

Νομίζω ότι εάν δε σκεφτούμε κάτι πολύ περίπλοκο – τη γεωπολιτική και την καινούργια κατανομή του κόσμου – η απάντηση θα είναι πολύ απλή. Απλώς κοιτάξτε ποιοι πεθαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο. Πεθαίνουν οι Ουκρανοί, οι Ουκρανοί στρατιώτες και οι Ρώσοι στρατιώτες. Τότε η απάντηση ποιοι πολεμούν σήμερα είναι προφανής: πολεμάει η Ουκρανία με τη Ρωσία. Πού πεθαίνουν οι άνθρωποι; Στο έδαφος της Ουκρανίας. Άρα η Ρωσία ήρθε σε μας.

Ας αφήσουμε στην άκρη τις δυσκολίες, τον πόλεμο, την κατανομή, ποιος είναι από πάνω: η Δύση, οι ΗΠΑ, η φιλοσοφία της Κίνας, οι αγορές της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ο αραβικός κόσμος; Ποιον θα υποστηρίξει η Ινδία; Ποιον θα υποστηρίξει το Πακιστάν; Εάν τα αφήσουμε όλα στην άκρη και απλώς κοιταξουμε τον χάρτη της μάχης, τότε θα δούμε ποιος πολεμάει, ποιος πεθαίνει, για ποιο λόγο πεθαίνει και σε ποια γη πεθαίνουν. Ιδού η απάντηση.

Πώς σας έχει αλλάξει η εμπειρία του πολέμου;

Ειλικρινά προσπαθώ να μην αλλάζω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για υλικά αγαθά.

Και όχι μόνο εγώ – το βλέπω στους ανθρώπους, στην οικογένεια – στο τραπέζι εγείρουν πρόποση για την πατρίδα. Για την υγεία, για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την ειρήνη, για να τελειώσει ο πόλεμος

πηγή: ertnews.gr

