Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΟΗΕ: χιλιάδες οι άμαχοι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δειχνουν τα στοιχεία του ΟΗΕ, για τους αμάχους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ έκανε λόγο συγκεκριμένα για 3.153 νεκρούς - 254 περισσότερους από τον προηγούμενο απολογισμό της που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Διευκρίνισε ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερος, καθώς όπως ανέφερε έχει δυσκολίες πρόσβασης και συνεχίζει τις προσπάθειες επιβεβαίωσης των θυμάτων του πολέμου.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν από εκρηκτικά όπλα, όπως βομβαρδισμοί με πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να αποδώσει ευθύνες στις εμπόλεμες πλευρές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φίλιππος - Ματθίλδη:Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στην Ελλάδα (εικόνες)

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία

Ζεφύρι: Συλλήψεις για πυροβολισμούς σε γλέντι