Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: Συλλογική δράση για τη στήριξη των νοικοκυριών

Τι αναμένεται να μεταφέρει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας στο έκτακτο συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Την ανάγκη άμεσης λήψης συντονισμένων μέτρων σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τις εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας κατά την παρέμβασή του στην σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο κ. Σκρέκας επανέφερε τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για την επιβολή πλαφόν στις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης, για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη σταθεροποίηση των τιμών σε προσιτά επίπεδα.

Επίσης μετέφερε τη θέση της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για αλληλεγγύη προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία, στις οποίες έχει διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα να στηρίξει τη Βουλγαρία και από την πρώτη ημέρα της διακοπής της τροφοδοσίας έχει ξεκινήσει να διοχετεύει ποσότητες φυσικού αερίου στη γειτονική χώρα.

Ο κ. Σκρέκας, δήλωσε: «Στο σημερινό έκτακτο Συμβούλιο τόνισα στους ομολόγους μου ότι πρέπει άμεσα να αναλάβουμε συλλογική δράση για τη στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι δοκιμάζονται από τη διεθνή ενεργειακή κρίση που εντείνεται από τον αποτρόπαιο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ασφυκτικές πιέσεις που βιώνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας απειλούν την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Τώρα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, να συμφωνήσουμε σε μια συλλογική στρατηγική με στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας. Παράλληλα, πρέπει να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης για την προστασία της ενεργειακής μας ασφάλειας, των πολιτών και των οικονομιών μας. Κάλεσα τους ομολόγους μου να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική και προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, η υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών που θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας ανταγωνιστικότητα και η συνεργασία με γειτονικές χώρες για τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων προμήθειας ενέργειας, αποτελούν τη μόνη λύση για να υπερβούμε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση».

Ειδικότερα, ο κ. Σκρέκας σημείωσε:

«Ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία κλιμακώνεται με χιλιάδες νεκρούς πολλούς αμάχους και μια τεράστια ενεργειακή κρίση που απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας θα μεταφέρω το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αλληλεγγύη απέναντι στον Ουκρανικό λαό, για την εξασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο αλλά και την υποχρέωση να αναλάβουμε συλλογική δράση για την στήριξη των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις τεράστιες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας».

