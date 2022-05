Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Σπαραγμός στην κηδεία της (εικόνες)

Τραγικές φιγούρες οι γονείς που έχασαν τον άγγελο τους. Την αποχαιρέτησαν με Ροζ μπαλόνια, μπομπονιέρες και κουφέτα.

Θρήνος, πόνος και ένα μεγάλο γιατί βγαίνει από τα χείλη των συγγενών αλλά και των κατοίκων του χωριού Κομπωτή Ξηρομέρου, που συνόδευσαν την 3χρονη Κατερίνα στην τελευταία της κατοικία πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς οι οποίοι έχασαν το παιδί τους μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, χωρίς ακόμα να γνωρίζουν τα αίτια του θανάτου της κόρης τους.

Η κηδεία του μικρού κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στο χωριό απ’ όπου κατάγεται ο πατέρας της, ενώ από νωρίς το πρωί στο σπίτι της οικογένειας είχαν συγκεντρωθεί πολλοί συγγενείς και φίλοι.

Ο στολισμός της εκκλησίας του Αγίου Ιερόθεου παραπέμπει σε βάφτιση κι όχι σε κηδεία.

Στον προαύλιο χώρο του ναού υπήρχαν ροζ και άσπρα μπαλόνια, ενώ σε δύο τραπέζια έχουν τοποθετηθεί κουφέτα και γλυκίσματα.

Πολλά όμως ήταν και τα στεφάνια που είχαν στείλει φίλοι και συγγενείς για την αγαπημένη τους Κατερίνα η οποία ταξίδεψε για τον παράδεισο δέκα ημέρες μετά τα τρίτα γενέθλια της, καθώς είχε γεννηθεί στις 20 Απριλίου του 2019.

