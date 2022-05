Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Η “Βασίλισσα” λύγισε… τους “Πολίτες”

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια στην ιστορία του Chmapions League, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ.

Τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη φανέλα της δεν θα πρέπει να την ξεγράφει ποτέ κανείς! Κι ας απομένουν λίγα δευτερόλεπτα στο ρολόι... Η "βασίλισσα" της Ευρώπης έκανε ακόμη μία απίστευτη ανατροπή, νίκησε την Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 στην παράταση, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League και πήρε πανάξια την πρόκριση για τον τελικό της 28ης Μαΐου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, διεκδικώντας το 14ο τρόπαιο της Ιστορίας της!

Οι δύο ομάδες επεφύλασσαν ακόμη ένα απίστευτο ματς στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Κι από εκεί που οι "μερένχες" που βρισκόταν στα σχοινιά, μετά το γκολ του Μαχρέζ, κατάφεραν σε... νεκρό χρόνο -στο 90΄και στο 90΄+1΄- να βρουν τα δύο τέρματα που έψαχναν με τον Ροντρίγο, τη "χρυσή" αλλαγή του Κάρλο Αντσελότι (μπήκε στη θέση του Κρόος στο 68΄), στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί όπου "μίλησε" για άλλη μία φορά ο Μπενζεμά με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, στέλνοντας τους Μαδριλένους στον... 7ο ουρανό και στον 17ο τελικό της Ιστορίας τους.

Η Σίτι κατέβηκε στο "Μπερναμπέου" με... συνταγή "Μετροπολιτάνο" στα μετόπισθεν, προκειμένου να προστατεύσει το ισχνό προβάδισμά της απ' τον πρώτο αγώνα στο "Etihad". Και η αλήθεια είναι πως για μεγάλο χρονικό διάστημα έφερε το τέμπο του αγώνα εκεί που ήθελε. Δεν απειλήθηκε πολύ και μάλιστα στο 73΄ πήρε το προβάδισμα σε μία υποδειγμτική αντεπίθεση με τους Γκιντογκάν και Σίλβα και τελικό αποδέκτη τον Μαχρέζ, ο οποίος "κεραυνοβόλησε" τον Κουρτουά. Οι "σίτιζενς", ωστόσο υπολόγιζαν χωρίς την παροιμιώδη αστοχία του Γκρίλις που έχασε τα... άχαστα σε τετ-α-τετ στο 84΄ και στο 85΄, αλλά και στον Ροντρίγο.

Στο 90' ο 20χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός πρόλαβε την έξοδο του Κουρτουά στο γύρισμα του Μπενζεμά και με "τσίμπημα" της μπάλας, ισοφάρισε σε 1-1. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, οι Μαδριλένοι έκλεψαν ξανά την μπάλα, ο Καρβαχάλ σέντραρε προς το κεφάλι του Ροντρίγο, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη φορά κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο 94' ο Μπενζεμά κέρδισε πέναλτι, προλαβαίνοντας να βγει πρώτος την μπάλα, στο άτσαλο τάκλιν του Ντίας και με ψύχραιμη εκτέλεση ένα λεπτό αργότερα (95΄) διαμόρφωσε το τελικό 3-1, που έστειλε τη "βασίλισσα" στο μεγάλο τελικό.

