Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Τον έσερναν με το αυτοκίνητο για να του κλέψουν το κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για τον άνδρα που έπεσε θύμα ληστείας την Πρωτομαγιά. Το έβαλαν με την βία στο αυτοκίνητο.



Αστυνομικοί συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Κυριακή (1/5) στον Ασπρόπυργο ένα 27χρονο, που κατηγορείται για ληστεία και αρπαγή, ενώ αναζητούνται δύο επιπλέον συνεργοί του.

Ο 27χρονος μαζί με τους δύο συνεργούς του προσέγγισαν με το αυτοκίνητο τους τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έναν αλλοδαπό που περπατούσε. Οι δράστες επιβίβασαν τον αλλοδαπό με την βία στο αυτοκίνητο τους και έκλεψαν τα χρήματα που είχε πάνω του καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Περίπου 2 χιλιόμετρα παρακάτω τον πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο αφού πρώτα τον έσυραν για λίγα μέτρα καθώς ο αλλοδαπός αντιστεκόταν και δεν άφηνε το κινητό από τα χέρια του.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, έγινε η ταυτοποίηση του 27χρονου και ακολούθησε ο εντοπισμός και η σύλληψή του, στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.?

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός - Κώστας Κωστόπουλος: η Αθανασοπούλου λέει ψέματα

Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Μητσοτάκης: Master plan για την ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας (εικόνες)