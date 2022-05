Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Πέθανε 12χρονη που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το άτυχο κορίτσι, που δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή, παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ

Έχασε τη ζωή της μία 12χρονη που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο σπίτι της στην περιοχή της Αγυιάς, στην Πάτρα.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ (4/5) σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όταν σήμανε συναγερμός στο ΕΚΑΒ για το κορίτσι.

Αμέσως οι διασώστες έσπευσαν στο σπίτι της 12χρονης και άρχισαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Μάλιστα χρειάστηκε να την διασωληνώσουν επιτόπου και στην συνέχεια να την μεταφέρουν με το ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοασοκομείου.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη επί ώρες, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις το 12χρονο παιδί πέθανε από σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Παπαδόπουλος: η Πισπιρίγκου έχει πολλούς “εισαγγελείς” εναντίον της

Final Four Euroleague - Ολυμπιακός: ο “ερυθρόλευκος” θρίαμβος και τα ζευγάρια

Θεσσαλονίκη - Μητέρα 3χρονης: έχασα τον άγγελο μου και δεν ξέρω γιατί... (βίντεο)