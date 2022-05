Πολιτική

Marfin - Κώστας Μπακογιάννης: η ανάρτηση για την τραγωδία

Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων, την ημέρα μνήμης για τα θύματα της Μαρφίν.

Έχουν περάσει 12 χρόνια, από τη μοιραία ημέρα το 2010, που τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εμπρησμό, στα μοιραία γεγονότα της τράποεζας Μαρφίν.

Για την τραγωδία στη Μαρφίν, στις 5 Μαΐου του 2010, που έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους και μία έγκυος 4 μηνών, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του στο Facebook: «Το αγέννητο παιδί της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου θα ήταν σήμερα 12 χρονών. Θα πήγαινε Γυμνάσιο, θα διάβαζε, θα έπαιζε. Δεν τους ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τον Επαμεινώνδα και την Παρασκευή. Δεν ξεχνάμε κανένα θύμα της Μαρφίν που χάθηκε άδικα εκείνη την καταραμένη ημέρα. Επιτέλους δικαιοσύνη. Επιτέλους κάθαρση».

