"Το Πρωινό" - Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, το νέο σπίτι και ο ψυχίατρος (βίντεο)

Μαρτυρία για τον πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών, τον τόπο κατοικίας του το τελευταίο διάστημα, την σχέση με την Ρούλα Πισπιρίγκου και την “απομόνωση” του.

Αποκαλυπτική για την σημερινή κατάσταση του Μάνου Δασκαλάκη, πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα και συζύγου της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης τους, Τζωρτζίνας, ήταν η μαρτυρία μιας γυναίκας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Όπως είπε η γυναίκα, που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας (σημ: τα στοιχεία της είναι διαθέσιμα στους ανθρώπους της εκπομπής), σήμερα ο Μάνος Δασκαλάκης ζει λίγο έξω από την Πάτρα, περίπου σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, σε ένα συγγενικό του σπίτι, στο οποίο έχει απομονωθεί.

Η γυναίκα συμπλήρωσε πως ο Μάνος Δασκαλάκης έχει δύο φορές την εβδομάδα συνεδρίες με ψυχίατρο, από τον οποίο δέχεται βοήθεια για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις αποκαλύψεις και τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων.

«Ήταν παρτάκιας και εγωπαθής και τόσα χρόνια με την συγκεκριμένη γυναίκα… τώρα κατάλαβε τι του έχει συμβεί», είπε η γυναίκα, λέγοντας πως τα πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του ανησυχούν καθώς ο Μάνος Δασκαλάκης «δεν μιλάει σε κανέναν, δεν θέλει να ακούει κανέναν».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





