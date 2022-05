Κόσμος

Γερμανία: φόβοι για ελλείψεις σε καύσιμα

Το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέπειες στη Γερμανία.

Έλλειψη καυσίμων, τουλάχιστον προσωρινά, ενδέχεται να προκαλέσει στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Για αυξήσεις στα τρόφιμα κάνει λόγο και ο υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έζντεμιρ.

«Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί, δυστυχώς, πρέπει να πω ότι θα υπάρξουν πραγματικά ελλείψεις», παραδέχθηκε ο κ. Χάμπεκ μιλώντας στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό RTL και εξήγησε ότι το ζήτημα αφορά το διυλιστήριο του Σβεντ, στο Βραδεμβούργο, το οποίο προμηθεύει την ευρύτερη ανατολική Γερμανία και είναι συνδεδεμένο με τον ρωσικό αγωγό «Φιλία», ενώ ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στη ρωσική εταιρία Rosneft. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο επεξεργάζεται μόνο ρωσικό πετρέλαιο και, αν δεν έχει επάρκεια, θα παράγει αναπόφευκτα λιγότερη βενζίνη.

Ο υπουργός Οικονομίας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση μελετά κάθε πιθανό σενάριο προκειμένου να αποφευχθούν τα αναμενόμενα προβλήματα, αλλά επανέλαβε την εκτίμησή του για «άλματα τιμών» σε περίπτωση διακοπής της προμήθειας. Το πρόβλημα είναι, εξήγησε, ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από πιθανόν ακριβότερες εναλλακτικές, από άλλες χώρες. Οι απαραίτητες μετατροπές και οι αλλαγές των οδών μεταφοράς συνεπάγονται επιπλέον εργασία και κόστος, καθιστώντας ακριβότερο τον ανεφοδιασμό και τη θέρμανση, ανέφερε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έζντεμιρ προειδοποίησε για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, ο οποίος, όπως είπε, αυξάνεται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. «Ο Πούτιν θέλει στρατηγικά να οδηγήσει τον κόσμο στην πείνα. Προσπαθεί να μεταφέρει τη σύγκρουση στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο κ. Έζντεμιρ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και επισήμανε ότι οι τιμές στα προϊόντα γεωργίας και κτηνοτροφίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Επειδή η βιομηχανία τροφίμων έχει προμηθευτεί ήδη νωρίτερα τα προϊόντα που της χρειάζονται, η αλλαγή των τιμών θα γίνει αισθητή στον καταναλωτή λίγο αργότερα, «αλλά μετά θα το νιώσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

