Πάπας Φραγκίσκος: για πρώτη φορά σε αναπηρικό αμαξίδιο (εικόνες)

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε αμαξίδιο. Ποια η κατάσταση της υγείας του ποντίφικα.

Ο πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποίησε σήμερα αναπηρικό αμαξίδιο για πρώτη φορά δημοσίως από τότε που επανεμφανίστηκε ο οξύς πόνος στο γόνατό του περιορίζοντας την ικανότητά του να περπατάει.

Σε συνάντηση που είχε με μια ομάδα από μοναχές σε αίθουσα ακροατηρίου του Βατικανού, ο Φραγκίσκος οδηγήθηκε στην θέση του με το αμαξίδιο, το οποίο έσπρωχναν βοηθοί του.

Ο 85χρονος ποντίφικας υποχρεώθηκε πολλές φορές τον περασμένο μήνα να ακυρώσει υποχρεώσεις του εξαιτίας του πόνου στο δεξί του γόνατο.

Μέχρι χθες μπορούσε να περπατάει την απόσταση των περίπου δέκα μέτρων από την πλαϊνή είσοδο μέχρι την θέση του στο κέντρο της αίθουσας μολαταύτα υποβοηθούμενος.

Αρκετές φορές στη διάρκεια του Πάσχα τον περασμένο μήνα ο πάπας παρέστη αλλά δεν τέλεσε λειτουργίες στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Σε κάθε περίπτωση όριζε έναν αρχιεπίσκοπο ή καρδινάλιο για να τελέσει την λειτουργία, την οποία ο ίδιος παρακολουθούσε καθισμένος, ενώ εκφώνησε το κήρυγμά του επίσης καθισμένος.

Οπως ο ίδιος έχει πει, οι γιατροί τον έχουν ενημερώσει ότι θα του χορηγούν μια ένεση για να βοηθήσουν την κίνηση των συνδέσμων του. Δεν είναι όμως σαφές αν έχει ξεκινήσει αυτή η θεραπεία.

