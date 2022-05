Πολιτική

Κορονοϊός: Πώς θα λειτουργήσει η Βουλή μετά τη χαλάρωση των μέτρων

Χαλαρώνουν τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα στη Βουλή. Τα νέα πρωτόκολλα.

Χωρίς αριθμητικό περιορισμό, θα διεξάγονται εφεξής οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας στη Βουλή, καθώς και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Όπως ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος του Σώματος, Κ. Τασούλας, η Βουλή εναρμονίζεται με το υπόλοιπο Δημόσιο σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, επισημαίνοντας ότι η χρήση μάσκας, εντός του Μεγάρου, διατηρείται.

Ο κ. Τασούλας σημείωσε ωστόσο ότι «ο συναγερμός δεν έχει λήξει», και ως εκ τούτου, παραμένουν οι περιορισμοί στις επισκέψεις πολιτών στο κτίριο της Βουλής.

