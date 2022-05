Life

Τατουάζ - Jimmy’s: Πέθανε ο πιο γνωστός tattoo artist στην Ελλάδα

Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμης, o πιο γνωστός tattoo artist της Ελλάδας. Ο Τζίμης είχε καταφέρει να κάνει το όνομα του συνώνυμο των τατουάζ και οι λάτρεις της δερματοστιξίας είχαν όνειρο ένα τατουάζ από τα δικά του χέρια στο κατάστημα του στην Πλάκα.

Ο Τζίμης ή αλλιώς Δημήτρης Μαματσής, έφυγε από τη ζωή και η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο στις 12.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη σελίδα του καταστήματος που διατηρούσε ο Τζίμης.

«Απεβίωσε ο αγαπημένος πατέρας και παππούς ο Τζίμης. RIP. Το Σάββατο τελείται η κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο στις 12» γράφει χαρακτηριστικά.

