Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: οι κοινές θέσεις, η Ουκρανία και το Κυπριακό

Τι συζήτησαν οι δύο αρχηγοί κρατών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη που βρίσκεται στην Αθήνα και θα απευθύνει απόψε χαιρετισμό στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός στο διάλογο που είχε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής: «Αγαπημένε μου Νίκο, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη τιμή να παραβρεθείς και να μιλήσεις την πρώτη ημέρα του 14ου συνεδρίου μας. Εξάλλου οι δεσμοί μεταξύ των δύο κομμάτων μας είναι γνωστοί και ιστορικοί. Θέλω να επισημάνω όμως ότι η επίσκεψή σου συμπίπτει και με μία πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το επικείμενο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον, το συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδος και της Κύπρου σε μία εποχή όπου δυστυχώς ο επεκτατικός αναθεωρητισμός έκανε και πάλι την επανεμφάνισή του στην ήπειρό μας. Θα συζητήσουμε βεβαίως και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, θα έχω την ευκαιρία να σε ενημερώσω για την επικείμενη επίσκεψή μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή αλλά και για την άφιξη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας σε δύο εβδομάδες στην πατρίδα μας. Ελλάδα και Κύπρος πάντα εναρμονισμένες, ευθυγραμμισμένες αγωνίζονται για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Οπότε και πάλι θέλω να σε καλωσορίσω στην Αθήνα και να σου ευχηθώ μια πολύ ευχάριστη διαμονή».

Ο Κύπριος Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια είπε: «Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα με ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερα όταν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτές τις καθιερωμένες συναντήσεις συντονισμού, από κοινού δράσεων που οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όμως όσοι τουλάχιστον έχουμε την ίδια ιδεολογική κατεύθυνση, επιτυγχάνουμε στόχους όπως ήταν οι τριμερείς συνεργασίες, όπως ήταν οι χώρες του Νότου που ήταν κοινές πρωτοβουλίες, όπως είναι ο συντονισμός μας στην Ευρώπη, οι κοινές μας θέσεις όσον αφορά τα καθημερινά συμβαίνοντα, είτε επί τοπικού είτε επί διεθνούς επιπέδου. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά η αποδοχή της πρόσκλησης που ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να προσφωνήσω το συνέδριο, θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε μία σειρά από θέματα κοινού ενδιαφέροντος γιατί είχα επισκεφτεί κι εγώ τη Σαουδική Αραβία όπως ξέρεις και συνεπώς έχουμε κάθε ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας με την ΕΕ».

Και συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης: «Την ίδια ώρα βεβαίως θα μας απασχολήσουν ως είναι αναμενόμενο και τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία βεβαίως, που είναι μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάτι που συνέβη, με τα ίδια επιχειρήματα μάλιστα, προ 48 χρόνων το 1974 στην Κύπρο. Αλλά και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που πάντοτε καθοδηγούσαν τις κοινές πολιτικές που ακολουθούμε και που μας έχουν καθιερώσει, θα πρέπει να τονιστεί, ως πυλώνες σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Και πάλι σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσβλέπω στα όσα θα διαμειφθούν προς όφελος και των δύο χωρών».





