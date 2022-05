Ουκρανία - “Admiral Makarov”: Αναφορές για χτύπημα στην ρωσική φρεγάτα

Πλήγμα από τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις φέρεται ότι δέχθηκε η ρωσική φρεγάτα στην Μαύρη Θάλασσα. Τι αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Πλήγμα από τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις φέρεται ότι δέχθηκε η ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov («Ναύαρχος Μακάροβ»), σύφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Dumskaya στη Μαύρη Θάλασσα πετούν ρωσικά αεροσκάφη αλλά και πλοία διάσωσης που ξεκίνησαν από την Κριμαία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται δηλώσεις του βουλευτή Ολεξίι Χοντσαρένκο από την Οδησσό, αλλά και στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τις επίσημες αρχές. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Οδησσού, μια πυρκαγιά σημειώθηκε στο πλοίο χθες βράδυ προς τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου, με αποτέλεσμα σωστικά πλοία και πτητικά μέσα να σπεύσουν στην περιοχή. Το πλοίο έπλεε κοντά στο Φιδονήσι.

Η φρεγάτα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να δέχθηκε χτύπημα από αντιπλοϊκό πύραυλο τύπου Neptune, που είναι ο ίδιος ακριβώς τύπος βλήματος που βύθισε το πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Telegram, το μέσο ενημέρωσης Dumskaya αναφέρει ότι ανεπίσημες ρωσικές πηγές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός «περιστατικού» στη φρεγάτα Admiral Makarov, η οποία όμως επιπλέει δίχως πρόβλημα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το χτύπημα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. «Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

