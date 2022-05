Κόσμος

Μαδρίτη: Ισχυρή έκρηξη με τραυματίες (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα σε προάστιο της Μαδρίτης.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε διαμέρισμα τετραώροφου κτιρίου σε προάστιο της Μαδρίτης.

Έρευνες είναι σε εξέλιξη σήμερα για τον εντοπισμό δύο ανθρώπων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη μέσα σε κτίριο στην κεντρική Μαδρίτη, που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, ένας εκ των οποίων φέρει βαριά τραύματα, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

??#AHORA |?? Servicios de emergencia se movilizaron al barrio de Salamanca, en #Madrid, por una explosion al interior de un edificio que ha dejado al menos 12 heridos pic.twitter.com/sIA1J73Yvf

— Ahora Noticias (@AhoraTabasco) May 6, 2022

"Οι πυροσβέστες της Μαδρίτης αναζητούν δύο εργάτες που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την έκρηξη" που σημειώθηκε γύρω στη 1.30 τοπική ώρα (2.30 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν μέσω Twitter οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η έκρηξη έκανε τα παράθυρα του τετραώροφου κτιρίου στην αριστοκρατική γειτονιά Σαλαμάνκα να τρίζουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. Πολλά οχήματα που χρησιμοποιούνται σε έκτακτες καταστάσεις έχουν καταφθάσει στην περιοχή.

Explosion de gas en el barrio de Salamanca. Bomberos en el lugar. pic.twitter.com/dpRLN8OD8S — ??Oscar?? (@BomberoForestaI) May 6, 2022

"Ξέρουμε ότι κάποιες εργασίες πραγματοποιούνταν μέσα στο κτίριο" δήλωσε ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία, υπάρχουν 17 τραυματίες. Τέσσερις διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.





