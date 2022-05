Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 - Ρεύμα: σημασία έχει ποιος πληρώνει το λογαριασμό, όχι τι γράφει

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πώς θα γίνεται η αίτηση και ποιους αφορά η επιδότηση. Τι γίνεται με τις δευτερεύουσες κατοικίες και τι με τις διακοπές ρεύματος.

Διευκρινίσεις για την επιδότηση του ρεύματος που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκε από τους αρμόδιους υπουργούς έδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ώστε να συγκεντρωθούν και τα στοιχεία του Μαΐου, καθώς η επιστροφή χρημάτων θα αφορά τους λογαριασμούς της περιόδου Δεκεμβρίου 2021 – Μαΐου 2022.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet και η επιδότηση θα βγαίνει βάσει της κύριας κατοικίας που είναι δηλωμένη σε κάθε φορολογούμενο.

«Δεν έχει σημασία τι γράφει ο λογαριασμός, αλλά ποιος τον πληρώνει», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, εξηγώντας πως για κάθε ρολόι μετρά ένα ΑΦΜ.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, έκανε σαφές πως, η επιδότηση θα είναι μέχρι 600 ευρώ και το ποσό προκύπτει ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα είπε πως, «αν είχες αύξηση πάνω από 30 ευρώ το 6μηνο, δικαιούσαι να πάρεις την επιδότηση από 18 έως 600 ευρώ».

Ξεκαθάρισε, επίσης, πως τα χρήματα της επιδότησης θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα».

Το μέτρο θα αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους, έπειτα, από τον Ιούλιο, έρχονται ακόμα δύο παρεμβάσεις:

Σταματάνε τα υπερέσοδα. Αντί να υπάρχει ανώτατη τιμή για κάθε εταιρεία. Θα μετρηθούν, θα πάνε στον προϋπολογισμό και θα πάνε στους πολίτες

Θα κάνουμε έρευνα και θα δώσουμε επιδοτήσεις, πχ στα κοινωνικά τιμολόγια, σε επιχειρήσεις και όλοι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συμπερίληψη των δευτερευουσών κατοικιών στο πρόγραμμα στήριξης, απάντησε πως, «δεν μπαίνουν στα αναδρομικά, αλλά από Μάη και μετά μειώνονται στο 50% από το γενικό πλαίσιο και μπαίνουν στη νέα τιμολόγηση».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα για τις χιλιάδες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, σε πολίτες που έχουν αδυναμία πληρωμής, είπε πως, «υπάρχει ειδική υπηρεσία του υπουργείου Ενέργειας, όπου μέσω τετραψήφιου αριθμού, αν κάποιος έχει πρόβλημα αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει, ώστε να μην υπάρχει διακοπή».

«Αφορά πολλούς φτωχούς πολίτες που θερμάνθηκαν με ρεύμα», κατέληξε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

