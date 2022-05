Οικονομία

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Ανοικτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν.

Ανοικτά θα είναι αύριο, Κυριακή 8 Μαΐου, τα καταστήματα στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκπτώσεων οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι με εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 8 Μαΐου, και το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών είναι 11:00 με 18:00. Το ίδιο ωράριο έχει προτείνει και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) προτείνει για τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων, ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, όσες επιλέξουν να λειτουργήσουν, προτείνουν ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

«Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι φετινές ενδιάμεσες εκπτώσεις διότι, αν και δεν έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα τίποτα ιδιαίτερο στο λιανεμπόριο και τον καταναλωτή, εντούτοις, κατ' εξαίρεση φέτος, σε μία περίοδο υψηλού πληθωρισμού, παρουσιάζονται ως ευκαιρία για φθηνές αγορές» όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

