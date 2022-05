Κόσμος

Ρωσία: φονική πυρκαγιά στη Σιβηρία

Πάνω από 200 κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τεράστια η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στο Κρασνογιάρσκ (ανατολική Σιβηρία), όπου έχουν καταστρέψει περίπου 200 κτίρια και έχουν στοιχίσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές, οι οποίες κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πληγείσες περιοχές.

«Η φωτιά επεκτείνεται σε περισσότερες από 16 κατοικημένες ζώνες, περίπου 200 κτίρια, πολλά εργοστάσια ξυλείας, ένας παιδικός σταθμός καίγονται, υπάρχουν ήδη νεκροί», ανέφερε το υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων αυτής της περιοχής στο Telegram.

Προς το παρόν, έχουν καταμετρηθεί πέντε νεκροί.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη», οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 300 πυροσβέστες και πάνω από 90 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.

«Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιπλέκεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, θυελλώδεις άνεμοι επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και εμποδίζουν την κατάσβεση», συμπλήρωσε το τοπικό υπουργείο.

