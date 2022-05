Υγεία - Περιβάλλον

Συνέδριο ΝΔ – Πλεύρης: Δώσαμε τον αγώνα μαζί με όλους όσοι είναι στο ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας από τη βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατία και οι στόχοι.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στο Συνέδριο που ξεκίνησε με σύνθημα «Δίπλα σε κάθε πολίτη» δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο η υγεία.

Ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που -όπως είπε- «κράτησαν τη χώρα όρθια απέναντι στην πανδημία» και μίλησε για τις αλλαγές που έχουν γίνει επί διακυβέρνησης ΝΔ για στήριξη του ΕΣΥ και διπλασιασμό των κλινών ΜΕΘ.

«Η παράταξή μας ήταν πάντα η παράταξη της ευθύνης και η παράταξη η οποία ερχόταν σε αντίθεση με τον λαϊκισμό, διότι πάντοτε στον πυρήνα της παράταξής μας είναι το καλό της πατρίδας, το καλό της κοινωνίας και το ότι αγαπάμε την ευθύνη», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Όπως τόνισε, μέσα στη μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση πήρε δύσκολες αποφάσεις, για τις οποίες πολλοί αναρωτιούνταν αν «ήταν ανάγκη να πάμε με τόσο σκληρά μέτρα».

«Ήταν αποφάσεις για το καλό του λαού. Για να ανέβει η εμβολιαστική κάλυψη, να μπορούμε σήμερα να είμαστε στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και πραγματικά η χώρα μας να βλέπει φως υπό την έννοια ότι μέσα σε όλη αυτήν την πίεση, μείναμε όρθιοι», επεσήμανε προσθέτοντας πως διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες.

«Δώσαμε τον αγώνα μαζί με όλους όσοι είναι στο ΕΣΥ και τώρα με τις εντολές του Κυριάκου Μητσοτάκη πάμε στην επόμενη μέρα για τα μέτρα που θα πάρουμε, προκειμένου να στηρίξουμε στο σύνολό της την Υγεία», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Βλέπουμε την υγεία ολιστικά σε ένα ολόκληρο πλαίσιο που ξεκινά από την πρόληψη και φθάνει μέχρι τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας» ανέφερε τονίζοντας πως όλη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, και η Μίνα Γκάγκα και η Ζωή Ράπτη, ενώνει όλον αυτόν τον χάρτη.

Στη συνέχεια, έκανε ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους»: «Δείχνοντας το κοινωνικό πρόσημο της παράταξής μας απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και λέμε ότι θα έχουν τον γιατρό τους, τον γιατρό της δικής τους επιλογής δωρεάν, που θα πληρώνεται από το κράτος και θα είναι η πρώτη επαφή του πολίτη. Να μπορεί κάθε συμπολίτης μας να έχει τον σύμβουλο της υγείας, έναν γιατρό στον οποίο θα απευθυνθεί και θα τον κατευθύνει».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι αναβαθμίζονται οι παροχές των πολιτών από τον ΕΟΠΥΥ αλλά και οι δομές της Δευτεροβάθμιας Υγείας, επισημαίνοντας πως ακριβώς ο χαρακτήρας του Συστήματος είναι εθνικός και άρα στόχος είναι η καλύτερη δυνατή παροχή για τον πολίτη και η διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν το δημόσιο αγαθό της Υγείας, είτε από τις κρατικές δομές είτε από τις ιδιωτικές δομές.

Τέλος, έκανε αναφορά στην ανάγκη αυτοδυναμίας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

