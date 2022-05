Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει το διάσημο ζευγάρι στο νεογέννητο κοριτσάκι τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ονόμασαν τη νεογέννητη κόρη τους Μπέλα Εσμεράλντα, όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η 28χρονη WAG συνόδευσε την ανακοίνωση με φωτογραφίες της μικρής, η οποία εμφανίζεται να κοιμάται στην κούνια της.

Θυμίζουμε ότι στις 18 Απριλίου ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την απώλεια του νεογέννητου γιου του. Η σύντροφος του ήταν έγκυος σε δίδυμα, με την Μπέλα Εσπεράλντα να γεννιέται απολύτως υγιής..

