Κακοκαιρία - Ισημερινός: Δυστύχημα σε αθλητικό κέντρο

Τραγωδία με κατάρρευση οροφής αθλητικούς κέντρου λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Ισημερινό όταν κατέρρευσε η οροφή αθλητικού κέντρου εξαιτίας σφοδρής χαλαζόπτωσης χθες Σάββατο στο Κίτο, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η ECU 911.

«Λόγω του βάρους της μεγάλης ποσότητα χαλαζιού που είχε πέσει στην οροφή της δομής, σημειώθηκε κατάρρευσή της, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν άνθρωποι που αθλούνταν», εξήγησε η ECU 911 σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε βόρεια συνοικία του Κίτο, της πρωτεύουσας του Ισημερινού, όπου έπεφτε βροχή και χαλάζι από το μεσημέρι.

Από την αρχή της χρονιάς, η περίοδος των βροχών στον Ισημερινό έχει απολογισμό 44 νεκρούς, 92 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές.

Τον Φεβρουάριο, σφοδρές βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση με 28 νεκρούς στο Κίτο. Η βροχόπτωση επί 17 ώρες έφθασε σε επίπεδο άνευ προηγουμένου, στα 75 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο.

