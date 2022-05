Κοινωνία

Γιορτή της Mητέρας - Ουκρανία: Μέρα αφιερωμένη στις μητέρες ομογενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις μητέρες ομογενείς απο την Ουκρανία που διέφυγαν απο τη φρίκη του πολέμου και σήμερα φιλοξενούνται με τα παιδιά τους σε κατασκήνωση στη Ραφήνα, αφιέρωσε την Ημέρα της Μητέρας η εθελοντική πρωτοβουλία Παρέμβαση Νέων.



Στις μητέρες ομογενείς απο την Ουκρανία που διέφυγαν απο τη φρίκη του πολέμου και σήμερα φιλοξενούνται με τα παιδιά τους σε κατασκήνωση στη Ραφήνα, αφιέρωσε την Ημέρα της Μητέρας η εθελοντική πρωτοβουλία Παρέμβαση Νέων.

Όπως γνωστοποίησαν μσ ανακοίνωσή τους, ετοίμασαν «ένα συμβολικό κόσμημα για την κάθε μια ξεχωριστά με την φράση «είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο» ενώ απο την πίσω πλευρά του υπήρχε η ίδια φράση στα Ουκρανικά κάτι που έκανε το δώρο αυτό ακόμα πιο ξεχωριστό».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνουν την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας της Ραφήνας και της ευρύτερης περιοχής που σε καθημερινή βάση έχει σταθεί δίπλα στους ομογενείς και τους προσφέρουν ό,τι είναι δυνατό για τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η Παρέμβαση Νέων είναι μια εθελοντική Πρωτοβουλία Δράσεων, Προτάσεων και Αλληλεγγύης, όπως σημειώνουν στην ιστοσελίδα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3195 νέα κρούσματα την Κυριακή

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς