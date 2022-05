Κοινωνία

Ναύπακτος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος άνδρας (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε ο αγώνας στο τέταρτο ενετικό μονοπάτι στην Ναύπακτο.

Στο σημείο βρίσκεται και συγγενικό του πρόσωπο (ο γιος του) και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά η μεταφορά του σε λίγα λεπτά.

Συμμετέχουν έξι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ και 6 άνδρες της Π.Υ. Ναυπάκτου.

O άνδρας έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα περίπου 150 μέτρων. Ο αθλητής έτρεξε στην ομάδα των 10 χιλιομέτρων και είναι έμπειρος αθλητής.





