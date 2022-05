Κοινωνία

Αξιός: Βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος αγνοούμενος

Που ακριβώς εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα

Βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα του άντρα 51 ετών που αγνοούνταν στην περιοχή του Αξιού.

Η εξαφάνισή του είχε αναφερθεί στις 5 Μαΐου από την αδερφή του.

Η σορός του βρέθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα από το παρατημένο αυτοκίνητό του μέσα στον ποταμό.

Η αστυνομία συνεχίζει την προσπάθεια ταυτοποίησης της σορού.

