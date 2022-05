Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ: Πρώτη νίκη στα play off για τους γηπεδούχους

Με τη...βοήθεια του VAR και τις απουσίες του ΠΑΟΚ οι Ηπειρώτες επικράτησαν του Δικέφαλου, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη τους στα play off.

Επιπλέον αλάτι στις ανοιχτές πληγές του ΠΑΟΚ, έριξε ο ΠΑΣ Γιάννινα. Με γκολ του Γιαν-Μαρκ Σνάιντερ στο 77ο λεπτό, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» επιβλήθηκε με 1-0 των «ασπρόμαυρων» στους «Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Πέραν του τέρματος του Γερμανού, ο ΠΑΣ σημείωσε ακόμη δύο γκολ, με τον Χουάν Χοσέ Περέα, τα οποία ακυρώθηκαν έπειτα από υπόδειξη του VAR. Σκιά του εαυτού του, για μια ακόμα φορά, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 23ο λεπτό και μάλιστα ήταν… διαρκείας. Ο Κάλεμπ Στάνκο βρήκε τον Μανώλη Σάλιακα που σέντραρε με τη μία, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον Περέα που σκόραρε. Ωστόσο, έπειτα από ένα τετράλεπτο και με τη χρήση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε. Τα σουτ των Χουάν Ντομίνγκεθ (33’) και Περέα (40’) κόντραραν ενώ η επικίνδυνη παράλληλη σέντρα του Μάρβιν Πίρσμαν (43’) δε βρήκε παραλήπτη. Ο ΠΑΟΚ μόνο σε μία περίπτωση στο πρώτο μέρος βρέθηκε μπροστά στην εστία του Γιούρι Λοντίγκιν, στο 45’, όταν έπειτα από το πλασέ του Αλεξάντρου Μιτρίτσα, η μπάλα έφτασε στον Νέλσον Ολιβέιρα που αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Παρόμοια εικόνα και στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Μάλιστα, στο 62’ ο Περέα βρήκε και πάλι δίχτυα, ωστόσο εκ νέου κι έπειτα από νέα υπόδειξη του VAR (στο οποίο ήταν ο Λετονός Αντρέι Τρεϊμάνις), το γκολ ακυρώθηκε. Ένα τέταρτο αργότερα, όμως, το γκολ του Σνάιντερ μέτρησε κανονικά. Ο Γερμανός φορ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, εκμεταλλευόμενος την κεφαλιά-πάσα του Πίρσμαν έπειτα από τη σέντρα του Σάλιακα. Στο διάστημα που απέμεινε, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή του Λοντίγκιν, ωστόσο φάση δεν έκανε.

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΣ να παίρνει το πρώτο του «τρίποντο» στη διαδικασία των Play Off, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ για ένατο διαδοχικό ματς μακριά από τη νίκη (σε όλες τις διοργανώσεις).

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου).

Κίτρινες: Σβαμπ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Στάνκο, Γκαρντάβσκι (46’ Λιάσος), Σνάιντερ, Ντομίνγκεθ (46’ Κύρκος/90’+2’ Παντελάκης), Περέα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Βαρέλα, Μιχάι, Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (56’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Μιτρίτσα (64’ Ακπομ), Τέιλορ (78’ Σοάρες), Μουργκ, Ολιβέιρα (56’ Τσόλακ).

