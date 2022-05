Οικονομία

e-ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως τις 13 Μαΐου

Συνολικά 67,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 57.750 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 9-13 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 17,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: (57.000 δικαιούχοι, 38,5 εκατ. ευρώ):

15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

