Συνέδριο ΝΔ: Η νέα Πολιτική Επιτροπή

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής αναλυτικά και η πρώτη συνεδρίασή της.

Με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής με τη νέα της σύνθεση θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, Πειραιώς 62 Μοσχάτο, την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 17:00.

Επισυνάπτονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

