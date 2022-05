Κόσμος

Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μαρόκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στα ανοικτά της δυτικής Σαχάρας. Πάνω από σαράντα άνθρωποι πνίγηκαν όταν τος σκάφος τους ναυάγησε.

Τουλάχιστον 44 μετανάστες πνίγηκαν όταν ναυάγησε το πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν χθες Κυριακή στα ανοικτά της Δυτικής Σαχάρας, στο νότιο Μαρόκο, ανακοίνωσε η ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Caminando Fronteras.

Το φονικό ναυάγιο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τις μαροκινές αρχές.

Σύμφωνα με την Ελένα Μαλένο, την ιδρύτρια της Caminando Fronteras, το ναυάγιο έγινε στα ανοικτά του ακρωτηρίου Μπουζντούρ, στη Δυτική Σαχάρα.

«Επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο», όμως τα υπόλοιπα θύματα δεν έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα, τόνισε μέσω Twitter.

Άλλοι δώδεκα μετανάστες, που επέζησαν, συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, σύμφωνα με την κυρία Μαλένο.

Δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο προορισμός του πλεούμενου· όμως τα σκάφη με μετανάστες που αναχωρούν από αυτή τη ζώνη γενικά κατευθύνονται προς το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

Στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής, το βασίλειο του Μαρόκου είναι χώρα διέλευσης προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη, είτε από τις ακτές του στον Ατλαντικό, είτε από αυτές στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του μαροκινού υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022 πάνω από 14.700 απόπειρες παράνομης αναχώρησης μεταναστών εμποδίστηκαν και 52 κυκλώματα διακινητών εξαρθρώθηκαν στο Μαρόκο.

Το 2021, τουλάχιστον 4.404 μετανάστες πέθαναν ή εξαφανίστηκαν αποπειρώμενοι να φθάσουν διά θαλάσσης στην Ισπανία, απολογισμός που είναι ο χειρότερος από το 2015, σύμφωνα με την Caminando Fronteras, η οποία βασίζεται σε τηλεφωνικές κλήσεις μεταναστών ή συγγενών τους στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που διαθέτει.

Κατά τους αριθμούς του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, πάνω από 40.000 μετανάστες, μεγάλο μέρος των οποίων αναχώρησε από το Μαρόκο, έφθασαν το 2021 διά θαλάσσης στη χώρα, καθώς και στα αρχιπελάγη των Βαλεαρίδων και των Καναρίων Νήσων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 167 σημεία

Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga